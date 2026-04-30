護病比入法設2年緩衝…台大等6大醫院工會痛批「推諉卸責」

賴清德總統親自致電衛福部長石崇良關心護病比入法事宜，衛福部長石崇良昨承諾今年底前護病比入法，但將設有2年緩衝時間，最快民國118年才會正式實施。對此，台大、北榮等6大醫院工會聯合聲明，譴責「緩衝期」過於寬裕，已違背賴總統「2年入法執行」承諾，且118年實施形同交由下任總統、行政團隊統籌，「若此規畫為真，無疑是背棄政見、擺明推諉卸責。」

六大醫院工會包括台大醫院企業工會、台大癌醫分院企業工會、成大醫院企業工會、台北榮總企業工會、新光醫院企業工會、振興醫院企業工會。聯合聲明對過於寬裕的緩衝期表達強烈譴責，認為再延3年不是緩衝期，而是背棄政見、推諉卸責。

衛福部擬於「醫院設置標準」中納入三班護病比，石崇良稱不必修訂母法「醫療法」，對此，醫院工會認為，護病比具體人力標準可在「醫院設置標準」訂定，但這不代表「醫療法」修訂本身沒有討論空間，應考慮同步修訂，納入基層護理人員參與決策，執法過程督導、裁罰、停業機制，及避免地方衛生局球員兼裁判等情況，應在「醫療法」中修訂調整。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，醫院雇主團體一再以窒礙難行為由，向各方施壓、渲染恐慌輿論、無限推遲時程，但醫院工會必須重申，現行三班護病比已是退無可退的政策產物，入法只是冰山一角，包含隔離病床不被計入，全月全院平均計算導致數據失真，未考量跨單位調動、護理人員休假、加班時數，導致醫院雇主為達標反讓基層負擔加重等缺漏，都必須儘速改正。

衛福部宣布成立「醫事人力優化研議推動小組」負責護病比入法事宜。對此，醫院工會認為，該小組除了針對各職類醫事人員的人力配置制定標準、擬定入法時程之外，也應同步針對現行人力標準下，導致上述嚴重闕漏，有所檢討改正，若只是「先求有再求好」，卻一味擱置問題，最終恐淪本末倒置。

邱宇弘說，現行三班護病比總體達標率已近8至9成，政府亦已投入百億納稅錢，支應醫院人事成本，各項條件均已成熟穩定，不應放任醫院雇主叫板喊價拖延時程、棄病人安全風險及護理過勞負荷於不顧，呼籲衛福部拿出執行魄力，儘速提交部版草案以行預告修正。