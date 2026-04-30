快訊

川普喊伊朗石油快撐爆 伊朗議長打臉：3天沒事還把油價推上120美元

一直打嗝怎麼辦？打嗝的原因、飲食地雷、快速停止打嗝方法一次看

抓到了！高鐵無線電遭盜接釀3列車急煞 涉案男大生喊：不小心發送訊號

聽新聞
0:00 / 0:00

護病比入法設2年緩衝…台大等6大醫院工會痛批「推諉卸責」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良昨於立院宣布三班護病比入法實施進度，年底前預告修法細節。記者林澔一／攝影
衛福部長石崇良昨於立院宣布三班護病比入法實施進度，年底前預告修法細節。記者林澔一／攝影

賴清德總統親自致電衛福部石崇良關心護病比入法事宜，衛福部長石崇良昨承諾今年底前護病比入法，但將設有2年緩衝時間，最快民國118年才會正式實施。對此，台大、北榮等6大醫院工會聯合聲明，譴責「緩衝期」過於寬裕，已違背賴總統「2年入法執行」承諾，且118年實施形同交由下任總統、行政團隊統籌，「若此規畫為真，無疑是背棄政見、擺明推諉卸責。」

六大醫院工會包括台大醫院企業工會、台大癌醫分院企業工會、成大醫院企業工會、台北榮總企業工會、新光醫院企業工會、振興醫院企業工會。聯合聲明對過於寬裕的緩衝期表達強烈譴責，認為再延3年不是緩衝期，而是背棄政見、推諉卸責。

衛福部擬於「醫院設置標準」中納入三班護病比，石崇良稱不必修訂母法「醫療法」，對此，醫院工會認為，護病比具體人力標準可在「醫院設置標準」訂定，但這不代表「醫療法」修訂本身沒有討論空間，應考慮同步修訂，納入基層護理人員參與決策，執法過程督導、裁罰、停業機制，及避免地方衛生局球員兼裁判等情況，應在「醫療法」中修訂調整。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，醫院雇主團體一再以窒礙難行為由，向各方施壓、渲染恐慌輿論、無限推遲時程，但醫院工會必須重申，現行三班護病比已是退無可退的政策產物，入法只是冰山一角，包含隔離病床不被計入，全月全院平均計算導致數據失真，未考量跨單位調動、護理人員休假、加班時數，導致醫院雇主為達標反讓基層負擔加重等缺漏，都必須儘速改正。

衛福部宣布成立「醫事人力優化研議推動小組」負責護病比入法事宜。對此，醫院工會認為，該小組除了針對各職類醫事人員的人力配置制定標準、擬定入法時程之外，也應同步針對現行人力標準下，導致上述嚴重闕漏，有所檢討改正，若只是「先求有再求好」，卻一味擱置問題，最終恐淪本末倒置。

邱宇弘說，現行三班護病比總體達標率已近8至9成，政府亦已投入百億納稅錢，支應醫院人事成本，各項條件均已成熟穩定，不應放任醫院雇主叫板喊價拖延時程、棄病人安全風險及護理過勞負荷於不顧，呼籲衛福部拿出執行魄力，儘速提交部版草案以行預告修正。

賴清德 台大 台大醫院 衛福部 護病比 石崇良

延伸閱讀

獨／總統關切！護病比入法傳今宣布 不修醫療法、設2年緩衝期

賴清德總統政見上任兩年三班護病比入法 立委王育敏質疑「政見跳票」

護病比入法 醫界：應設財務配套 不宜提高罰金

三班護病比入法醫界要求「勿重罰」 護師全聯會：存心違法才擔心罰鍰

相關新聞

北車商場爭議 台鐵董座：2周內公布調查結果 仍先與新光三越議約

台北車站商場重新招標，台鐵公司宣布由新光三越拿下未來23年經營權，現任經營者微風集團不滿審議過程充滿瑕疵，立委洪孟楷今質詢指出本案爭議頻傳，要求台鐵加快公布調查結果；台鐵董事長鄭光遠承諾，內部調查結果

無線電遭盜接 害3行駛列車緊急停駛 高鐵嚴厲譴責：已報案提告

台灣高鐵行控中心今年4月5日清明連假期間，突接獲維修部門手持無線電於台中段發布告警，3列車緊急停車，事後不僅無法聯繫發訊者，且清查設備也無遺失，甚至持有者在休假中。高鐵公司表示，已於6日報案、24日提

抓到了！高鐵無線電遭盜接釀3列車急煞 涉案男大生喊：不小心發送訊號

台灣高鐵清明連假疏運期間驚傳無線電系統遭盜接，導致營運中的列車被迫緊急剎車，列車被延誤48分鐘，檢警循線抓到嫌犯是正就讀大學的林姓男子，涉嫌複製高鐵專用的Tetra無線電通訊參數，發送虛假的緊急訊號，

勞動節改全國放假！家長哀號「一天小確幸」沒了 教師不同調：根本雙標

明天就是勞動節，因5月1日改全國放假，讓原本僅限於勞工休假的作息安排出現改變，卻意外引起家長與教師間的網路論戰。有家長在Threads抱怨，過去可利用孩子上學、自己放假的「小確幸」時光已然消失，如今因

用錯30年？「救命藥變毒藥」醫師揭藥膏NG用法 超多人做錯

有一名家醫科醫師Kevin在社群平台「Threads」發文提醒民眾，使用條狀藥膏時，千萬不要將軟管尾端的摺痕拉開。這看似無害的小動作，實際上可能導致藥膏氧化變質，甚至成為細菌滋生的溫床，對於需要塗抹於

護病比入法設2年緩衝…台大等6大醫院工會痛批「推諉卸責」

賴清德總統親自致電衛福部長石崇良關心護病比入法事宜，衛福部長石崇良昨承諾今年底前護病比入法，但將設有2年緩衝時間，最快民國118年才會正式實施。對此，台大、北榮等6大醫院工會聯合聲明，譴責「緩衝期」過

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。