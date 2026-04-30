北車商場爭議 台鐵董座：2周內公布調查結果 仍先與新光三越議約

台北車站商場重新招標，台鐵公司宣布由新光三越拿下未來23年經營權，現任經營者微風集團不滿審議過程充滿瑕疵，立委洪孟楷今質詢指出本案爭議頻傳，要求台鐵加快公布調查結果；台鐵董事長鄭光遠承諾，內部調查結果將於2周內公布，但強調會依照程序先與新光三越議約。

微風副總經理高銘頂昨呼籲，台鐵應重新檢視評選結果正當性，並應該剔除有利益衝突疑義的評委分數；但若台鐵不接受微風訴求，後果由台鐵自行承受，微風會利用法律提供的救濟行為進行處置，包括行政訴訟與假處分都不排除。

立委洪孟楷今於交通委員會質詢時表示，台鐵北車商場ROT爭議備受關注，樂見有9家廠商投標，但整個招標案台鐵頻出包，包含投標廠商名單提前被曝光、決標評選結果提前遭洩露、台鐵欲抓內鬼卻遲未有下文、評委甚至遭爆恐未利益迴避，認為台鐵應盡快進行調查並給外界一個回應。

鄭光遠表示，目前已啟動內部調查，包含內外部委員、台鐵工作人員、顧問公司等都會進行調查，並承諾2周內會有調查結果。

洪孟楷再詢問，本案爭議頗多，由於台鐵提前洩露評選結果，讓其他廠商認為不公，尤其微風喊話要利用法律提供的救濟行為進行處置。

對此，鄭光遠表示，徵選結果已經公告，廠商若有異議可按照促參法，自29日起的30天內提出，台鐵接獲異議後，會在20天給予答覆，但也強調會依照程序與新光三越議約。