中美館首檔收費展「熱暑人」 5月19日起收費全票100元

台中市立美術館自5月15日至8月30日展出「熱暑人－熱／暑的文化與當代藝術」，此展為中美館首檔收費展，5月15日至17日配合國際博物館日開放免費入場，自5月19日起收費展區的一般票價100元；台中市民、兒童及樂齡族群則享50元優惠。

此次為中美館首次與國際館舍共同策劃，由台灣、菲律賓與巴拿馬三方合作，集結16國、33組藝術家、共50件作品，涵蓋繪畫、影像、聲音裝置等形式，探討熱帶氣候如何影響人類生活與身體感受。展覽將於台灣、菲律賓及巴拿馬巡迴，以台中作為首站，帶領觀眾從藝術視角重新理解「熱」的多層意義。

中美館表示，「熱暑人」首度啟動兩組國際駐村計畫，邀請菲律賓藝術家肯妮‧德‧聖荷西（Corinne de San Jose）與東海大學合作，以城市環境聲響來發展作品；瓜地馬拉藝術家艾德加‧卡萊爾（Edgar Calel）則與台中鯉魚藝廊合作，以創作呈現瑪雅文化與傳統儀式，深化台中與國際的文化交流。

另外，15位兩岸藝術家以「藝術走進人群、走進日常」為核心理念，近日在廣東東莞黃江星光城展出跨界藝術行動「筆墨南北・藝匯莞台」，將商場轉化為一座流動的城市美術館，開啟藝術介入商業空間的新趨勢。

此次活動由國際藝術家廖迎晰擔任策展人，攜手台藝大台中校友會理事長顧文華及多位兩岸藝術家共同推動。策展團隊以藝術為橋，串聯商業、文化與城市更新的可能性，嘗試建立一條屬於華人藝術的跨域文化軸線。

廖迎晰指出，這項跨界藝術行動，作品涵蓋多元主題與形式，展覽場域橫跨一樓中庭至戶外巷弄，從樓梯廊道延伸至三樓專設藝術走廊，藝術家的裝置、繪畫與複合媒材作品遍布其中，使民眾在購物與用餐的日常動線中，隨時可與藝術不期而遇。

台中市立美術館自5月15日至8月30日展出「熱暑人－熱／暑的文化與當代藝術」，此展為中美館首檔收費展。圖／中美館提供