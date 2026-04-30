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勞動節改全國放假！家長哀號「一天小確幸」沒了 教師不同調：根本雙標

聯合新聞網／ 綜合報導
有家長抱怨勞動節首次改為全國放假的國定假日後，「小確幸」沒了。示意圖，非文中當事人。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
有家長抱怨勞動節首次改為全國放假的國定假日後，「小確幸」沒了。示意圖，非文中當事人。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

明天是勞動節，也是首次5月1日全國放假，讓原本僅限於勞工休假的作息安排出現改變，卻意外引起家長與教師間的網路論戰。有家長在Threads抱怨，過去可利用孩子上學、自己放假的「小確幸」時光已然消失，如今因為孩子也同步放假，「根本跟普通週末一樣」，怒轟「到底是誰搞出這種『87政策』？」

該名家長直言，原本勞動節可安排與友人聚餐或短途旅遊，如今孩子不用上學，反而需要照顧，變成有小孩的勞工家長無法休息。相關言論曝光後，不少網友將矛頭指向立法院修法，也有人發出共鳴：「以前5月1日可以獲得真正放鬆，但現在什麼都沒了。」

網友對此看法兩極，有同為家長的網友認為「本來這一天可能是夫妻一年一度的七夕情人節，送完小孩上課後，兩個人想幹嘛就幹嘛，現在卻變成平常週末」、「現在連小孩都放假，要怎樣放空呢？」，甚至有人指出：「以前5月1日有些餐廳會以平日價格計，現在5月1日都以假日價格計費了，小確幸真的沒了。」

然而，教師與另一派的網友對此言論則強烈反彈，直言：「小孩是老師生的嗎？」、「不想顧小孩就不要生」、「如果真的想要約會休息，認為父母應該要放假的話，建議去爭取5月8號全球父母節，不要占用勞動人口的節日」，認為將勞動節視為「托育空檔」的想法本身就不合理。還有教師提到，過去教師節未必放假，卻鮮少見家長替教師發聲，如今卻因自身不便而出言抱怨，如同是雙重標準；但也有人認為，一般教師已有寒暑假的有薪假，相比之下，勞工的假日「才比較少」。有人則指出，學校不是只有老師上班，理應統一放勞動節。

自今年5月1日勞動節起，台灣正式實施「全國一致放假」，包含軍公教、學生及各行各業皆放假一天，定義勞動節為「國定假日」。這使得勞動節不再僅限於勞工，而是全民皆可享受的休假日，若該日適逢週末，會依規定補假。

勞動節 立法院 親子 教師節

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