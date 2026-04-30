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台鐵推出便當環保外送 雙北專人送達與餐盒回收

中央社／ 台北30日電

台鐵今天表示，將在雙北推出「團訂台鐵便當環保外送」服務，在外送範圍的消費者可享有專人送達與後續餐盒回收的一條龍服務。

為了響應環境部一次性產品源頭減量政策並實踐淨零綠生活，台鐵今天發布新聞稿表示，即日起於雙北地區推出「團訂台鐵便當環保外送」服務，透過專業物流配送、餐盒回收及嚴格清洗機制，提供團體訂購的新選擇。

台鐵指出，這項服務是由環境部媒合循拾股份有限公司共同推動，鎖定午餐時段的團體需求，解決過去循環餐盒在取餐與歸還上的不便，消費者僅需透過專屬訂餐網站下單，凡訂單滿30份，且配送地址位於台北車站車程25分鐘範圍內，即可享有專人送達與後續餐盒回收的一條龍服務。

在餐點內容方面，台鐵說，提供3款台鐵便當經典口味，包括「排骨」、「雞腿」及「素食豆包」，均一價新台幣120元。

台北車站 環境部 外送

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