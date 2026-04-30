無線電遭盜接 害3行駛列車緊急停駛 高鐵嚴厲譴責：已報案提告

台灣高鐵行控中心今年4月5日清明連假期間，突接獲維修部門手持無線電於台中段發布告警，3列車緊急停車，事後不僅無法聯繫發訊者，且清查設備也無遺失，甚至持有者在休假中。高鐵公司表示，已於6日報案、24日提告，並對其危害安全重大惡行嚴厲譴責。

台灣高鐵行控中心傳4月5日清明連假疏運收假日，突接獲維修部門所守某手持無線電於台中段發布告警，3列行駛中的列車及1列未載客的回送列車緊急停車，導致後續有12至20分鐘的延誤。

行控中心事後欲聯繫發訊者，卻未能獲得正確告警原因，且對話過程中，該不明人士言詞有諸多矛盾，隨即更直接關機；經清查設備後發現該無線電保存在六家基地保管櫃內，持有者更在休假中，但告警卻在台中路段發出，高鐵研判情況不單純，6日凌晨2時即刻報案，並於24日提告。

對此，高鐵公司說，行控中心於4月5日晚間11時23分，突然收到維修部門所屬某手持無線電於台中路段發報告警（GA），造成3部營運列車依安全規定立即緊急停車，後續依安全作業SOP完成路線巡檢、確認安全無虞後，在晚間11時43分恢復正常營運。

高鐵公司指出，行控中心第一時間試圖聯繫發訊者，卻未能獲得正確告警原因，且對話過程中該不明人士言詞諸多矛盾，隨即更直接關機規避追究。

高鐵公司表示，公司當下即研判案情並不單純，立即全面清查手持無線電位置，因並未發現有遺失或異常，隨後在4月6日凌晨2時許，先向地方警局報案，隨後通報鐵路警察局與刑事警察局電偵大隊協助偵辦。

高鐵公司強調，手持無線電是供人員在營運管制區工作通訊使用，部分機種設有發報告警功能，當持有者發現危害人員或行車安全情況，可第一時間優先與行控中心通話，系統會同步啟動發報告警、通知區域內列車駕駛依規定立即手動緊急停車，以確保安全。

但啟動告警需經特別驗證程序，高鐵公司表示，即使高鐵內部人員，若非經專業訓練也無法啟動告警，嫌犯如何能夠破解，諸多疑點均待深度釐清。

針對檢警積極偵辦「台灣高鐵手持無線電系統遭盜接案」，高鐵公司除了表達感謝外，還提到鑒於此事攸關社會秩序維護及公共運輸安全，已於4月24日提出告訴，追究行為人法律責任，並對此等危害安全重大惡行表達最嚴厲譴責。

高鐵公司呼籲，檢警秉持毋枉毋縱立場，徹底清查幕後是否涉及團夥犯罪並追究到底，以維護高鐵旅客及社會大眾安全；若有高鐵內部人員涉犯內外勾結，也將絕不寬貸。