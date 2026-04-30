「新美花嘿噴？」以花轉譯城市日常 新北市美術館展出中

當城市的記憶化作一朵花，會是什麼模樣？由新北市政府策劃，並由新北市設計中心與新北市文化基金會共同打造的「新美花嘿噴？」，即日起至8月16日在新北市美術館新美聚場A2至A6及C4、C5空間展出。展覽以「設計轉譯」為核心，將新北日常生活中的地景、產業與文化片段轉化為具象符號，透過互動裝置、演算藝術與氣味設計，帶領民眾以嶄新視角重新認識這座城市。

「新美花嘿噴？」展名巧妙取自英文 “What happened?” 的諧音，以幽默提問開啟探索之旅，邀請觀眾在參與和體驗中，感受新北多元文化交織的城市風貌。新北市副市長兼設計中心執行長朱惕之表示，新北市幅員廣大、文化多元，各行政區皆蘊含獨特的在地樣貌，本次展覽呼應季節轉換，以「花」為載體，將城市中的生活軌跡與文化記憶加以採集與轉譯，引導民眾從不同層次看見不一樣的新北，進一步感受城市美學的豐富樣貌。

展覽由A5展區「新北符號學」揭開序幕，地景、產業與飲食記憶被轉化為可互動的符號裝置，並結合AI技術生成觀眾專屬的數位分身；A3「生成之花」由新媒體藝術家吳哲宇運用演算法，生成即時變化的數位花海，每一刻皆為獨一無二；A6「花現製造所」則邀請民眾親手創作「新北花束」，將城市記憶轉化為可帶回家的生活物件。

A4「花香實驗室」則攜手在地品牌「璞草園」，以茶香與木質調構築新北氣味，結合永續紙材，打造視覺與嗅覺交織的感官體驗；A2展區「掌花READY……GO！」以「身體即媒介」為概念，觀眾透過雙手的律動與揮舞，讓身體成為設計轉譯的一部分。另於C4「時光花徑」規劃期間限定快閃店，延伸展覽體驗至日常選品；C5「花開好食 Bloom & Dine」則結合品牌打造春日餐飲體驗，讓花的意象轉化為味覺享受。

即日起，民眾只要領取專屬學習單，走訪A2至A6及C4、C5展區，蒐集散落空間的12枚花瓣印章，回到A2空間解鎖互動畫畫機，即可透過AI生成技術，轉化出專屬且獨一無二的數位花形，讓觀展體驗從現場延伸至個人創作。