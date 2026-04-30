近視管理新照護 新營醫院導入AI導航角膜塑形片服務

面對兒童近視日益年輕化與高度近視風險，衛福部新營醫院近日導入Cilia AI智能角膜塑形片（OK鏡）專業近視管理系統，建構在地化、專業化、持續追蹤兒童視力照護網絡。

新營醫院眼科主任郭怡君表示，目前國際近視管理研究指出，OK鏡重要作用之一，在於透過角膜塑形後產生的周邊離（Peripheral Defocus） 訊號，協助減緩眼軸增長速度，是目前具臨床證據支持近視控制方式之一。

此次新營醫院導入Cilia AI導航近視管理服務，透過角膜地形圖與數據分析，協助醫師更完整掌握角膜形態、鏡片定位與後續追蹤變化，提升驗配流程標準化與追蹤品質。

她進一步指出，孩子近視後，家長最常關心的是「要不要配眼鏡」與「度數會不會再加深」。但在眼科照護上，除讓孩子看得清楚，更重要的是定期追蹤近視變化、評估眼軸成長速度，並依孩子年齡、度數、生活型態與家庭照護能力，選擇合適的近視控制方式。

郭怡君強調，兒童近視真正需要重視的，不只是度數增加，而是眼球眼軸持續拉長。當眼軸過度增長，罹患高度近視，未來造成視網膜病變、黃斑部病變、青光眼、白內障等風險將顯著提高，甚至，若產生視網膜剝離，更有失明的風險。

郭怡君指出，視力治療目標，不只是讓孩子看得清楚，更重要的是讓近視不要持續加深，降低未來高度近視併發症風險。而近視管理不是一次性處理，而是一段需要家長、孩子與醫療團隊一起合作過程，在孩子18歲以前成長期都相當重要。定期檢查、正確用眼、足夠戶外活動，以及選擇合適的控制方式，都是保護孩子視力重要環節。