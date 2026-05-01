擺脫腸道卡關危機！ 網友熱議六大「改善便秘飲食」一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「改善便秘飲食」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大改善便秘飲食有哪些。

現代人生活步調緊湊、飲食精緻，容易出現膳食纖維攝取不足與飲食不均衡的情況，長期下來可能影響腸道蠕動與消化功能，讓「便秘」成為日常困擾。除了培養規律的生活作息與運動習慣外，也有不少人選擇透過調整飲食習慣來改善排便狀況。本篇文章整理出網友熱議的六大改善便秘飲食，一起來看哪些飲食有助於腸道通暢！

「多喝水」成改善便秘首選方式 「蘋果」幫助腸道運作更順暢

▲ 網友熱議 TOP6 改善便秘飲食 網路聲量排行

觀察近三個月網友針對「改善便秘飲食」的相關話題討論，可以發現「開水」是網友們認為改善便秘最有感的第一名。若在日常生活中沒有攝取足夠的水分，消化道便會從糞便中吸收更多水分，導致糞便變得乾硬且難以排出。

而針對喝水改善排便的效果，不少網友表示「起床空腹喝一個馬克杯的溫熱開水有助於排便」、「水多喝、喝夠，就很好排便了」，顯示許多人會從增加飲水量著手，幫助排便更加順暢。

排名第二的「蘋果」也備受網友熱議，有民眾分享自己經常將「蘋果用果汁機加水1：1打成蘋果汁」，不僅能補充營養，也對排便十分有幫助。另有腎臟科醫師表示「蘋果的磷、鈉含量低，富含植化素與果膠，有助於增加糞便體積、促進益菌生長」，適合想改善便秘又須避開高鉀、高磷的腎病患者。

此外，「香蕉」同樣是受到許多人推薦的助排便食物，營養師也指出「香蕉含有豐富的膳食纖維，能刺激腸道蠕動及吸附道廢物」，是幫助消化、改善便秘問題的好選擇。

除了水果類食物之外，由於近期韓國知名女團成員張員瑛在節目上分享，她每天早上都會空腹食用1湯匙特級初榨橄欖油加半顆檸檬汁，引起許多民眾關注與效仿。根據營養學期刊所發表的研究，特級初榨橄欖油能潤滑腸道壁，對於因腸道蠕動較慢所導致的排便不順有一定的幫助。

然而，由於每個人的體質皆不同，腸胃敏感者應先從少量開始嘗試，避免過度刺激腸胃而導致不適。

至於「優格」與「地瓜」，則分別從不同面向幫助腸道維持良好運作。優格富含益生菌，有助於調整腸道菌叢平衡；而地瓜同時含有水溶性與非水溶性膳食纖維，有助於促進腸道蠕動。不過專家也提醒，「地瓜的膳食纖維多集中在外皮部位」，若去皮食用，攝取到的營養相對有限，建議連皮一同食用，才能更完整地吸收其營養價值。

若你正在經歷腸道卡關危機，不妨參考這六種網友推薦的改善便秘飲食，逐步調整飲食習慣，再搭配規律的生活作息與運動，就有機會讓腸道逐漸回到順暢狀態，進而減少便秘帶來的不適。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「改善便秘飲食」相關討論則數。

觀測期間：2026/01/12~2026/04/12，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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