曝聖嬰發展強度 賈新興：6至8月有9成機率 持續至冬季

聖嬰展望，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，研判6月至8月，高達9成機率發展為中等強度聖嬰現象，並持續至今年冬季的機率。

賈新興說，目前ONI指標為-0.7，仍處於反聖嬰的狀態，最近幾週的NINO3.4指標則顯示，逐漸朝正常的海溫發展，海洋熱含量顯示相對偏暖。根據NINO3.4指標預測顯示，動力模式顯示於6月至8月NINO3.4指標接近1.5左右，並於7至9月超過1.5，屬於中等強度的聖嬰現象。整體統計預報模式NINO3.4指標介於0.5至1度之間，綜合研判，於6月至8月，高達9成機率發展為中等強度聖嬰現象，並持續至今年冬季的機率。

至於觀察重點，他說，目前PDO處於負相位，於5月至7月是否有持續的西風距平出現。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。