中部以北雷雨開轟 五一連假明起放晴周日又有鋒面影響

鋒面已通過台灣上空，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，今天受華南雲雨區東移及東北季風影響，中部以北及東部地區天氣較涼。中部以北地區及山區局部有短暫陣雨或雷雨，其他地區局部有短暫陣雨偶雷雨，中部以北地區仍局部有大雨發生機會。

溫度方面，他說，北部及東北部地區約19至22度、中部地區約20至27度、南部地區約22至32度、東南部地區約21至27度、中部以北及東北部地區感受濕涼。

明天開始是勞動節連續假期，黃國致表示，明天、周六東北季風減弱轉偏東到東南風環境，各地氣溫回升，日間溫暖偏熱，早晚仍較涼。天氣也短暫回穩，各地多雲到晴天氣，僅東部及恆春半島有零星短暫陣雨發生，午後各地山區局部有短暫雷陣雨機會。

不過，黃國致說，周日另一波鋒面逐漸接近，西部地區局部有短暫陣雨或雷雨，其他地區大致為多雲到晴，午後各地山區仍有局部短暫雷陣雨發生。氣溫方面無明顯變化，日間外出多補充水分並注意防曬。

黃國致表示，下周一至下周二鋒面通過及東北季風增強，天氣不穩定，北部及東北部地區天氣稍轉涼。下周一中部以北地區局部有短暫陣雨或雷雨，南部地區局部有短暫陣雨，山區局部有雷雨，其他地區也局部有短暫陣雨；下周二北部、東部地區及中南部山區局部有短暫陣雨或雷雨，其他地區局部有短暫陣雨。

下周三東北季風減弱，氣溫稍回升，他說，東部地區及恆春半島仍局部有短暫陣雨，其他地區轉為多雲到晴，午後中南部山區局部有短暫陣雨。

黃國致提醒：明天、周日在金門及馬祖地區，易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返多留意航班資訊。周日東南部地區有焚風發生機會。另今天北部海域、台灣海峽北部及東部海域風浪較強，海邊活動及海上作業注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。