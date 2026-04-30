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雲雨帶正在影響台南 粉專：目前持續有雨 注意天氣變化
雲雨帶正在影響台南，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前持續下著雨，提醒台南民眾注意天氣變化。
中央氣象署說，今天至明天清晨東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣較涼，今天清晨鋒面通過，白天起華南雲雨區東移，北部地區及中部山區有短暫陣雨或雷雨，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區仍有局部大雨發生的機率，清晨南部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。
明天白天起東北季風逐漸減弱，氣溫回升；中央氣象署說，各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨。
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