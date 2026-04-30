鋒面已過水氣仍多！西半部留意短陣雨 北部高溫僅21度

鋒面已通過，不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天還有中高層短波槽要經過台灣以北，帶動中層水氣經過，白天期間西半部仍有局部短暫陣雨或雷雨機會，持續留意小範圍對流系統發展可能帶來的短時較大雨勢，東半部則是有局部短暫陣雨。

他說，晚間短波槽經過後，水氣減少，中南部為短暫陣雨後漸轉多雲天氣，北部、東半部仍有局部短暫陣雨。

溫度方面，吳聖宇表示，東北季風影響，北部、東北部白天高溫只有21至22度，中部及花東地區高溫24至27度，南部高溫仍有29至31度或以上，南北之間溫度差異較大，南來北往要注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。