勞動節連假好天氣再轉差 賈新興曝周日降雨熱區

明天開始正式進入梅雨季，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，短期氣候預測顯示，5月12日起至5月27日，降雨相對以偏少的機率較高，之後至6月15日降雨有轉偏多的趨勢。有利梅雨環境預估於6月1日前後左右建立，並持續至6月中旬。

明天開始勞動節連續假期，賈新興表示，明天，清晨西半部及宜花東仍有零星短暫雨，午後台中以南山區及花東山區有局部短暫陣雨。周六，苗栗以北及台中山區有零星短暫雨，午後桃園以南山區及宜花東山區有局部短暫雨。周日，午後桃園以北、宜蘭及中彰投有零星短暫雨，台東留意有局部焚風發生的機率。

他說，下周一，受鋒面及東北風影響，嘉義以北及宜蘭有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫雨，傍晚起西半部有局部短暫雨。下周二，受殘留水氣影響，台中以北、彰投及宜蘭仍有局部短暫雨，午後各地山區及嘉義以南亦有局部短暫雨， 花東亦有零星短暫雨。

賈新興表示，下周三，桃園以北、宜蘭及台中以南山區有零星短暫雨，午後各地山區及宜花東亦有零星短暫雨。下周四至下周五，午後各地山區有零星短暫雨。下周六，嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨，台東留意有局部焚風發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。