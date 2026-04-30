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辣油罐成「蟑螂浴缸」！ 麵店老闆親上火線道歉停業清消 顧客選擇不追究

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

在臉書社團「{仁武人}※大小事」上有網友發文爆料，表示在阿幕麵店用餐時，竟在辣油罐中發現一隻蟑螂，並對店家未即時道歉的態度感到失望。該篇貼文附上一張照片，照片中可見蟑螂躺在辣油罐裡，畫面令人觸目驚心。

此事件一經曝光，立刻引發網友熱議。許多網友紛紛留言表示「好噁心」、「太扯了吧」，甚至有網友分享類似經驗，直指該店曾有類似情況發生。也有部分網友表示雖然事件令人不適，但希望店家能妥善處理並改善。

針對此次事件，阿幕麵店於4月28日在臉書社團「{仁武人}※大小事」上發表道歉聲明，內容如下：

阿幕麵店】向受影響顧客及社會大眾致歉

今日（4/28）顧客在餐點中發現異物，以及反應後未能第一時間得到妥善處理的負面經驗，我們感到萬分抱歉。

對於客訴當下我們反應不夠積極、未能及時道歉，這是我身為負責人教育訓練不足的錯。我們會重新對員工進行溝通與懲處，確保未來不再發生無視顧客感受的情況。

本店決定自明日起暫停營業。我們已連繫專業的環保消毒公司進行全店深層除蟲。

若您是該位顧客，或今日用餐有任何不適，請與我們聯繫，我將親自處理後續補償事宜。

阿幕麵店

此外，原PO後續也更新貼文表示，店家老闆已親自致歉，並承諾將進行全面消毒及員工教育訓練，以確保類似事件不再重演。原PO提到，雖然店家提出退費及包壓驚紅包，但他們選擇不接受，並表示「孰能無過」。原PO期許阿幕麵店在重新營業後能煥然一新。

仁武 蟑螂

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