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「避免雲嘉段像雲霄飛車」蔡易餘提台鐵全線高架化 卓榮泰提規畫2原則

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘，日前質詢行政院長卓榮泰，拋出「台鐵全線高架化」構想。圖／取自蔡易餘臉書
民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘，日前質詢行政院長卓榮泰，拋出「台鐵全線高架化」構想。圖／取自蔡易餘臉書

民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘，日前質詢行政院長卓榮泰，拋出「台鐵全線高架化」構想，主張用整體規畫取代零星建設，避免雲嘉路段像雲霄飛車般起伏，台鐵全面升級；卓榮泰回應「都會地下化、跨區高架化」，指示交通部再計畫一下。

嘉市鐵路高架施工中，隔壁嘉縣水上鄉鐵路高架，每逢大選成為議題，蔡易餘指出，目前台鐵各地高架化工程採分段推動，從嘉縣水上鄉、大林鎮到雲林斗南等地，各自爭取高架化經費期程，雖然逐步改善交通瓶頸，但整體路網出現「高低落差」問題，引發外界指稱像雲霄飛車般起伏，不僅影響行車效率，也可能增加安全風險。

他強調，若中央能以全線高架化為長期目標，透過分年編列預算、分段施工方式推進，將可避免重複投資與規畫斷裂，有效整合都市發展與交通建設。他認為，這不只是地方建設，更是國家級的交通改革工程，期待院長卓榮泰任內，為台灣留下歷史定位。

對此，卓榮泰回應，「如果我可以選擇，朝都會區地下化、跨區高架化，如果可以朝這樣工程進行，那不是我個人什麼定位，而是整個國家大大的進步。我請交通部要再計畫一下，現在還有什麼路段可以先來加強。」

蔡易餘質詢台鐵全線高架化，被外界解讀為年底選戰，提前重要政策宣示。交通建設與區域發展成為攻防焦點。蔡易餘藉國會質詢拋出具體藍圖，展現政策企圖心，搶占公共議題主導權。

不過，支持與質疑聲音並存。全線高架化有助於提升交通安全與都市整合，但龐大經費對財政造成壓力，需精算成本效益；地方人士期待中央提出明確時程，避免淪為口號式政策。在中央與地方需求交織下，台鐵高架化議題從單一工程，升高為國家交通政策的重要指標。未來是否能從分段建設邁向整體升級，牽動台灣重要交通發展。

民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘，日前質詢行政院長卓榮泰，拋出「台鐵全線高架化」構想。圖／取自蔡易餘臉書
民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘，日前質詢行政院長卓榮泰，拋出「台鐵全線高架化」構想。圖／取自蔡易餘臉書

民進黨 交通部 行政院長

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