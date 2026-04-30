台灣三寶多？一堆人喊「開國道最簡單」 他搖頭：考照制度問題大

在台灣拿到駕照就可以合法上高速公路，法規並無規定新手駕駛不能上國道。網紅阿綸近日發文，質疑在台灣考駕照不用開高速公路，這點是非常不合理的，雖然開國道容錯率低，但一旦出車禍就是重傷，因此應該要在駕照考試中加入考高速的環節，讓新手駕駛培養好駕車技巧再上路。對此，駕校教練也認同此想法，認為現在考駕照的確太容易了，應該要給新手駕駛練習開國道的機會。

網紅阿綸在Threads發文，表示台灣考駕照時不需要考高速公路很不合理，許多人會覺得開國道很容易，但這並不是難易度的問題，雖然國道的確比一般道路單純、容錯率也較低，但一出車禍就是重傷起步，甚至可能直接失去生命。然而台灣的考照制度、教學並沒有教新手駕駛如何開國道，許多人都是直接上路自己練習。

有些人質疑考駕照時開上國道很危險，阿綸認為，完全沒經驗的人面對國道的匯入車流、破百時速、貼車與逼車更加危險，台灣三寶多不是因為駕駛技術不好，而是考照制度本身就有問題。

阿綸進一步指出，有人說「大家都是這樣過來的」其實並不合理，這只是表示大家都是在用高風險的方式在學習，在危險的國道中，本來就應該建立有引導、練習的教學環境，不是拿到駕照就自己嘗試。且比起沒經驗直接考驗駕駛的技術，有教練在旁邊教導、有基本的教學流程、並在可控環境下學習如何開國道，顯然是更合理的方式。

此文一出，有一位道路駕駛的女教練回應，她很同意阿綸的想法，許多學員都說開高速公路很容易，其實並不然。如今考汽車駕照實在太容易了，駕訓班並沒有教如何開國道、制度上也沒有練習的機會，這點是很有問題的，道路駕駛的練習本來就應該循序漸進、慢慢練習才能保證駕駛和乘客的安全。

還有網友認為考機車駕照也過於簡單，只需要背題庫、練習幾次就能考到駕照，有些人連基本的操作與用路觀念都不知道，完全是憑藉感覺在騎車和開車，然後批評台灣交通爛，顯然台灣在考駕照的制度面上出了很大問題。

開高速公路有什麼技巧呢？曾有一位男網友求助，他有駕照也有汽車，但不敢開上國道，怕載女生會使對方「涼掉」。對此，網友們指出開國道重點在於「保持安全距離」，其實比平面道路安全，並建議不要在晚上10點後開，因為很多此時國道上許多大車會開很快，並不安全。