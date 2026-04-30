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鋒面雷雨今轟中部以北 吳德榮：明起天氣好轉 下周一梅雨季首波鋒面到

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鋒面雷雨今轟中部以北 吳德榮：明起天氣好轉 下周一梅雨季首波鋒面到

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天受鋒面影響，中部以北局部陣雨或雷雨，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率；有局部較大雨勢。本報資料照片
今天受鋒面影響，中部以北局部陣雨或雷雨，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率；有局部較大雨勢。本報資料照片

今晨各地有局部降雨，苗栗有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天受鋒面影響，中部以北局部陣雨或雷雨，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率；有局部較大雨勢。各地氣溫下降，北台明顯轉涼。北部17至23度、中部19至28度、南部21至32度、東部20至30度。

明天開始勞動節連續假期，他說，明天、周六鋒面遠離，天氣轉晴時多雲，氣溫逐日升，山區午後偶有局部降雨的機率。周日南方水氣略增，各地大致晴時多雲，馬祖易有霧；白天暖熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，下周一、下周二梅雨季首波鋒面影響，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地氣溫降，北台轉涼。下周三至下周六鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉，白天暖熱。由於各國模式末期模擬仍將持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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