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鋒面雷雨今轟中部以北 吳德榮：明起天氣好轉 下周一梅雨季首波鋒面到

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勞動節連假先晴後雨 最末波春雨至首波梅雨鋒面空檔 收假日雷雨開轟

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
勞動節連續假期定量降水預報。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
勞動節連續假期定量降水預報。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

明天開始勞動節連續假期，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，明天至周日，適為今年最末波春雨鋒面過後，至首波梅雨鋒面報到之間的空檔。整體來看，氣溫變化，第一天最涼；環境水氣，最後一天最多。

天氣趨勢，他說，明天清晨仍受東北季風影響，中部以北及宜花地區天氣稍涼，北部地區及中部山區仍有零星降雨機率。不過，白天起，東北季風就會逐漸減弱，環境水氣減少，氣溫開始回升；各地大多為多雲到晴，僅花東地區還有零星短暫陣雨，另一方面，午後在苗栗以南的山區也有零星短暫陣雨機會。

他說，周六環境轉為東南風，水氣稍稍增多，各地大多維持為多雲、高溫悶熱天氣；迎風面的花東地區有零星短暫陣雨，另一方面，午後在大台北、宜花地區以及西部的山區也都有零星短暫陣雨機會。

周日收假日天氣，他表示，受另一鋒面接近的影響，各地感受大多仍為多雲到晴，午後，大台北、宜花地區以及其它山區有局部短暫雷陣雨，雨勢是這次連假最為集中的一天；不過，由於西南風帶來水氣，中南部地區也會偶有局部短暫陣雨或雷雨出現的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

勞動節 老師 苗栗

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