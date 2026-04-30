巴黎、大阪之後 文化黑潮計畫「Taiwan POP台灣上奅」用5個月進攻紐約

為慶祝駐紐約辦事處台北文化中心成立35週年，文化部推出「Taiwan POP台灣上奅—曼哈頓台灣文化黑潮」計畫，將於5月至9月接連在紐約舉辦藝文系列活動。「上奅」是台語流行語，常被用來形容流行、震撼或極具魅力的事物。文化部長李遠表示，曾徵詢AI好友「黑亞當」對這個詞彙的看法，AI表示這個詞彙展現「台灣一直希望被看見」的企圖。

昨日記者會上，文化部長李遠、文化部政務次長王時思、美國在台協會代理處長梁凱雯（Karin M. Lang）、美國紐約州貿易與外商投資駐台灣辦事處處長范齊勝（Jerome Balucan）、學術交流基金會執行董事那原道（Dr. Randall Nadeau）、參展團隊等出席，宣告計畫正式啟動。

文化部長李遠表示，今年適逢中心成立35週年與美國建國250週年，文化部繼前年的巴黎文化奧運、去年的台灣文化in大阪．關西世博 「We TAIWAN」後，今年特別選擇以曼哈頓為據點，啟動「Taiwan POP台灣上奅」系列活動。

「走在紐約時，斑馬線是最危險的」，李遠說，這句話形容紐約是一個高度包容，但每個人各顯神通，充滿競爭力的城市，因此想在紐約被看見是非常困難的，「Taiwan POP台灣上奅」以長達5個月、在紐約多點式的活動，期盼讓更多的美國人看見台灣文化的多元。

李遠表示，選擇用「上奅」這個詞彙時，他有點擔心是否過於吹噓，所以他特別問了自己的AI好朋友「黑亞當」，AI告訴他這個詞彙很好，以英文呈現時，代表著high energy、bold、electric、explosive、stand out等非常刺激、正面、勇敢、脫穎而出的意思，也展現「台灣一直希望被看見」的企圖。

文化部指出，曼哈頓台灣文化黑潮計畫包括邀請雲門舞集創辦人林懷民將重返紐約對談、國家交響樂團與TBT泰武古謠傳唱首度同台交織當代原民聲響、「台灣之夜」新生代歌手則將席捲中央公園夏日舞台（Summer Stage）。視覺藝術方面，將邀請塗鴉藝術家進駐布希維克街頭藝術節（Bushwick Collective）。此外，變裝皇后妮妃雅將率團以檳榔西施元素參與紐約同志大遊行；翃舞製作則帶來經典舞作《羽人》紐約首演；紐約獨立藝術電影院Metrograph將播映李安、蔡明亮等導演作品，展現台灣電影跨世代穿透力。更多活動資訊請關注TAIWANPOP官網https://taiwanpop.tw/。