健康你我他／親子共讀延續三代 家庭教養潛移默化

一個閱讀習慣，影響了我們三代人。圖／Jamia Wei 提供

閱讀的價值，不只是讓人心靈年輕，而是會在生活中留下痕跡，甚至影響一個家庭的下一代。

我曾在圖書館擔任說故事老師10餘年。那些年，孩子們圍坐在我身旁，一雙雙閃亮的眼睛，讓我相信故事的力量。多年後，當5位學齡前的孫子孫女圍著我聽故事時，我才發現閱讀的影響，其實早已悄悄延續。

女兒小時候參加兒童讀書會，在老師用心設計的活動中，閱讀不只是翻書，而是思考與表達的開始，因此她培養出閱讀習慣，且樂於寫作與表達。如今她是3個孩子的母親，生活忙碌仍每天睡前陪孩子讀一段故事，親子共讀的時間，成了他們一天中最安靜也最親密的時刻。

讓我驚訝的是，閱讀帶來的改變，已出現在孩子的行為與選擇中。幾個年幼的孩子，日常生活裡能分辨「需要」與「想要」的不同；與人相處時，也逐漸理解「為人築路」與「為己築牆」的差別。這些看似抽象的概念，透過故事被孩子慢慢吸收。

有時我會為孫子說故事，看著他們專注的神情，我彷彿看見當年的女兒，也看見閱讀如何在不同世代之間流動。書，不只是知識的來源，更是一種無聲卻長遠的影響。

走到這個年紀，我才真正明白，閱讀的收穫不一定立即可見，但它會在歲月中累積，轉化成一個人的思考方式與生活態度，甚至影響一個家庭的教養方向。