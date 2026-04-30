「心包脂肪」增心血管疾病風險 三高患者更應注意

提到脂肪，多數人會想到肚子、腰圍或體重，但其實脂肪不只堆積在外表，心臟周圍也可能囤積脂肪，稱為「心包脂肪（pericardial fat）」。近年研究發現，這種看不見的脂肪，與心血管疾病有密切關聯。

心包脂肪位於心臟外圍，緊貼心肌與冠狀動脈。與一般皮下脂肪不同，它屬於「內臟脂肪」的一種，代謝活性較高，會分泌多種發炎物質與荷爾蒙。當心包脂肪過多時，這些物質可能直接影響附近的血管與心肌，增加動脈硬化與心臟疾病的風險。

研究顯示，心包脂肪較多的人，較容易出現冠狀動脈狹窄、心肌梗塞，甚至心律不整（如心房顫動）。特別的是，有些人外觀看起來不胖，但內臟脂肪偏高，仍可能有心包脂肪堆積的問題，也就是所謂的「隱性肥胖」。

心包脂肪可以檢查出來嗎？目前最準確檢查方式，是電腦斷層（CT）或核磁共振（MRI）評估。不過在臨床上，胸前心臟超音波有時也能觀察心臟周圍脂肪的厚度，作為初步參考。若合併其他心血管危險因子，醫師會綜合評估是否需要進一步檢查。

還好心包脂肪並非無法改善。研究發現，透過減重、規律運動與飲食調整，可以有效降低內臟脂肪，連帶減少心包脂肪的堆積。特別是有氧運動，如快走、慢跑或騎腳踏車，有助於改善脂肪代謝與降低發炎反應。

飲食方面，建議減少高糖、高油與加工食品，多攝取蔬菜、全穀類與優質蛋白質。這樣不僅有助於控制體重，也能改善整體心血管健康。

對一般民眾而言，雖然不一定需要特別檢查心包脂肪，但若已有高血壓、糖尿病、高血脂或家族史，應更加重視內臟脂肪的控制。定期健康檢查、維持理想體重，是預防心血管疾病的基礎。即使體重看似正常，也不能忽視生活型態的重要性。