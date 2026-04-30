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健康主題館／孩童愛喝珍奶「健康胖」 長大後糖尿病風險高18倍

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台灣人愛喝手搖飲已成日常，許多飲料含糖超標，嗜糖也成了肥胖、糖尿病及代謝症候群的主因。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
台灣人愛喝手搖飲已成日常，許多飲料含糖超標，嗜糖也成了肥胖、糖尿病及代謝症候群的主因。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

今天是「國際珍奶日」，許多民眾將珍珠奶茶視為每天必喝的國民飲料。不過，兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷指出，偶爾喝一杯珍奶無傷大雅，但若讓孩子長期習慣性攝取含糖飲料，等於讓身體長時間暴露在高糖環境中，恐有健康疑慮。

王律婷表示，即便孩童時期是「健康胖」，也就是即體重過重、生理數值正常，但未來在30歲前罹患第二型糖尿病的風險，仍高達一般人的18倍，「健康危機只是延後出現」。

孩子「肉肉的」就要注意

王律婷說，許多家長覺得孩子「肉肉的」是正常現象，若再加上抽血檢查數值一切正常，可能會認為只是暫時狀態，甚至是為日後「抽高」快速長高做準備。不過，一項發表於國際期刊「JAMA Pediatrics」大型研究分析，發現若孩童階段出現「代謝健康肥胖」，即「健康胖」的孩童，到了成年期就面臨顯著提高的心臟代謝疾病風險。

●第二型糖尿病：30歲前風險高出一般人約18倍。

高血壓風險約為一般人的3倍。

高血脂風險約為一般人的6倍。

對於「健康胖」如何減重？王律婷提4建議：

1、留意BMI百分位

對孩童或青少年判斷體位不能只看「變胖多少公斤」，而是要把孩子的身體質量指數（BMI）和同年齡、同性別的孩子相比，看落在什麼位置。王律婷說，一般BMI第85到未滿第95百分位屬於過重，第95百分位以上屬於肥胖，建議家長至少每年規律為孩子測量一次身高和體重，並追蹤BMI百分位的變化。

2、體重超標就要調整

體重一旦偏離正常範圍，不要等到檢查出現紅字才處理。應減少精製糖與加工食品，建立規律三餐，並增加日常活動量，幫助體位回到健康區間。

3、水是最好的飲料

避免讓含糖飲料變成日常。王律婷建議，應以白開水為主，若孩子不愛喝水，可偶爾以無糖氣泡水或水果調味水替代，降低對甜味的依賴。

4、不追求快速減重

避免孩子自行參考網路資訊，以節食或極端方式減重，以免影響發育與荷爾蒙。

王律婷提醒，孩子的飲食習慣多半來自家庭，若家長習慣手搖飲、炸物，卻要求孩子節制甜食與含糖飲料，通常難以長期落實，甚至容易引發反彈，健康習慣需要全家一起建立，若發現孩子體重持續上升、生長曲線明顯偏移，或對飲食與體態已有疑慮，建議及早就醫，尋求專業醫師與營養師等專業評估。

珍奶 糖尿病 減重 高血壓 高血脂 含糖飲料

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