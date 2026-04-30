食在營養／「瓜中C王」苦瓜 助控糖、代謝調節

苦瓜有「瓜中C王」之稱，市面上常見白苦瓜、青苦瓜及山苦瓜，其維生素C的含量居瓜類之冠。長庚仁愛合作聯盟醫院營養師徐佳靖表示，苦瓜的苦味來自苦瓜素，具調節血糖、抑制脂肪吸收、促進新陳代謝功效。想保留最多營養，關鍵在於「減少加熱時間」，首推食用涼拌苦瓜。

苦瓜是營養價值極高的蔬菜，含多種胺基酸及大量維生素A、B、C、E、葉酸等，具抗氧化力，也含鉀、鐵、鋅、鎂、鈣等礦物質，膳食纖維豐富，全方位營養補給，幫助控糖、代謝調節、提升保護力。中醫觀點來看，苦瓜屬性寒涼，有抗發炎、降火氣、明目解毒作用，但脾胃虛寒、低血糖、低血壓、腎臟病患、孕婦及服降血糖藥物者不宜多吃。

「苦瓜的白色內膜是苦味來源之一，可先挖除，減少苦味。」徐佳靖說，苦瓜並非愈苦愈營養，依苦度排行以白苦瓜類的蘋果苦瓜苦味最淡，其次為白玉苦瓜，再來是大青苦瓜，苦味最重是山苦瓜。

徐佳靖表示，山苦瓜有高含量的維生素C，且苦瓜素、奎寧、類黃酮素、苦瓜鹼等植化素含量多，具有強大的抗氧化、抗發炎、抑制癌細胞生長等功效，可降低壞膽固醇、改善血管彈性，有益心血管保護。

徐佳靖說，苦瓜熱量極低，富含水分，膳食纖維豐富，幾乎不含脂肪或蛋白質，適合各種料理烹調。常見快炒、燉湯、涼拌及燜煮，若依據品種，深綠色苦瓜適合熱炒，白色品種則適合燉湯或較清淡的料理。尤其涼拌苦瓜是一道清爽的開胃菜，是保留維生素C與營養素的最佳吃法。

涼拌苦瓜作法，是先將苦瓜切薄片，汆燙30秒至1分鐘後立即冰鎮，即可去除苦味、保持爽脆口感；調味可搭配蒜末醬油，或鳳梨、蘋果、梅子等，增添獨特香氣，既健康又美味。