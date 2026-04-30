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重啟核二、核三 反核團體政院陳情先籲環評

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

適逢車諾比核災四十周年，針對政府推動核二核三重啟計畫，台灣前進陣線昨偕台灣蠻野心足生態協會赴行政院陳情，呼籲重啟核電必須環評、嚴守核能「核安無虞、核廢有解、社會共識」三原則，以及加速地熱開發，也期盼擴大核災撤離範圍。接受陳情書的行政院能源及減碳辦公室官員表示，會將訴求帶回研議，並大力推動地熱開發。

此外，賴清德總統執政將邁入第三年，日本學者小笠原欣幸分析四月民調指出，賴總統支持率趨於穩定，但前景不樂觀，能源供應與價格可能有負面影響。

小笠原在臉書發表民調分析，針對賴總統四月滿意度，他以美麗島、震傳媒民調為例指出，兩家支持率均略有上升，穩定在既非極差、也非特別亮眼的水準；政黨支持率上，藍綠與上月相同，民眾黨已止跌，若將藍白支持率加總比較，現階段仍由執政黨領先，但領先幅度較三月縮小，朝野拉鋸持續中。

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