空汙法修法…中市：樂觀其成 高市：有助脫煤

藍白陣營推動空汙法修法，主張生煤管制權限回歸地方，強化縣市政府對燃煤電廠的裁量權，台中市副市長鄭照新昨表示樂觀其成，若能通過，地方政府就不會被譏為「無牙老虎」。高雄市環保局表示，修法後只要中央主管機關未明確禁止，地方政府可透過自治條例訂定較嚴格許可條件或使用限制。

台中是火力發電廠所在，歷來對燃煤問題敏感。鄭照新昨在議會答詢時指出，台中市曾制定「生煤管制自治條例」，遺憾被中央宣告無效，導致市府在關鍵時刻會受到一些挫折，想要督促或鼓勵中火走向無煤目標時，缺乏更有效的工具。

鄭照新表示，若立委羅廷瑋等人提案通過，對地方政府捍衛自身權利、改善空汙現狀都會有幫助，對修法樂觀其成；市府被部分媒體笑是「無牙老虎」、無法有效要求中火，若今後能有一些工具，相信市民也會支持。

高市府環保局指出，修法後，只要中央主管機關未明確禁止，地方政府可依環境治理需求，透過自治條例訂定較嚴格許可條件或使用限制，對高雄來說，將有助於推動相關減煤、脫煤政策，強化空氣汙染防制措施。

南部反空汙大聯盟召集人洪秀菊也支持生煤管制權限回到地方。她說，地方是否真正落實執行力，是檢驗首長魄力的時刻。高市長陳其邁二○二二年允諾無煤城市，雖停了興達電廠三、四號燃煤機組許可證，但機組仍技術性續命，改為全年七二○小時緊急備轉持續發電，期許地方拿回燃煤管制權，「有武功就要用」，不要自廢武功，讓無煤城市淪為口號。