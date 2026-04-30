管制燃煤 綠營林佳龍、李進勇在地方執政時曾下重手

民進黨在台中市長林佳龍、雲林縣長李進勇及彰化縣長魏明谷執政期間，都曾透過制定自治條例、削減生煤使用額度或拒發許可證等方式，限制燃煤發電與相關工業用煤。但藍營地方執政後，行政院以台中市生煤管制自治條例部分條文牴觸空汙法為由，二○二○年三月宣告無效，也收回地方防治空汙的權力。

為減輕台中火力電廠空汙，台中市政府在林佳龍執政的二○一六年，通過「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，要求中火在四年內減少生煤使用百分之四十。

中選會前主委李進勇任雲林縣長時，也曾承諾推動麥寮電廠燃煤轉燃氣，並聯合嘉義、台南、台中、彰化等縣市簽署禁燒生煤與石油焦。二○一五年五月，雲林縣議會通過具爭議的禁用生煤與石油焦自治條例，儘管中央反對，縣府仍公告實施，成為全台首例。

李進勇後續質疑中央能源轉型未納入民營電廠，要求台塑將麥寮電廠改為天然氣發電。現有三部發電機組主要燃料為煤炭去年底陸續停運，將改建天然氣發電機組，預計二○二九年供電，成為首例民營電廠自建天然氣接收站。