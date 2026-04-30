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力挺空汙法「修善」 民團盼歸還地方汰煤權

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等民團力挺藍白「空氣汙染防制法」修法版本，強調應把保護健康的決策權，交還給最貼近人民的地方政府。圖／台健空盟提供
台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等民團力挺藍白「空氣汙染防制法」修法版本，強調應把保護健康的決策權，交還給最貼近人民的地方政府。圖／台健空盟提供

國民黨立委羅廷瑋、民眾黨團提案的「空氣汙染防制法」修正草案，擬授權地方政府訂立更嚴格燃料使用限制。對此，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟昨開記者會力挺修法版本，強調修法方向是「修善」，把保護健康的決策權，交還給最貼近人民的地方政府。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃批評，民進黨政府二○一八年大修空汙法，多重剝奪地方生煤管制權限，剝奪行政程序法賦予地方政府的附款處分權，將燃煤許可證上加註許可條件的直轄市、縣市主管機關行政裁量權撤除，也箝制地方主管機關不得變更許可證內容的法律文字，高度貶抑燃煤管控的地方自治權，當時修惡的「台化條款」，如今卻延伸出豢養萬年煤電的高雄「興達條款」。

他指出，雖從數據上看，燃煤量確實有下降，但二○一九年之後卻幾乎陷入停滯。而政府在二○二二年提出的二○五○淨零轉型目標，四年過去了，實際成效仍有極大落差，燃煤本質上就是高碳、高汙染能源，若能源與產業轉型持續停滯，將嚴重影響國家競爭力。

反空汙深呼吸聯盟石毓菁說，台中人吸中火煤毒廿、卅年，這次中火減煤入法，是最基本生存權請求，經濟部卻為產業界請命、反對修法，搞錯空汙法立法精神是為國民生活環境與健康。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文也說，中南部長期淪為空汙重災區，被迫「用肺發電」，現行空汙法下，地方政府面對生煤管制時權限被大幅弱化，導致地方在環境治理上極其弱勢。主張應建立中央、地方平權的協商機制，讓地方政府具備完整行政裁量權，明確授權縣市主管機關可依地方需求制定更嚴的燃料標準，並將「逐年減煤」納入許可證必備條件。

國民黨 民進黨 修法 羅廷瑋 空汙

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