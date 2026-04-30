憂空汙法修法影響產業供電 台電：感謝國會以蒼生為念

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

空汙法修正草案爭議大，立法院衛環委會昨決議逐條審查前先辦公聽會，聽取各方意見。對此，台電表示「感謝國會以蒼生為念」，讓相關提案有機會再被討論。經濟部則說，倉促修法恐對企業及民生造成重大衝擊，應充分徵詢包含產業等各界意見。

空汙法修正草案內容涉及所有能源及產業的排放規定，有提案規定操作許可效期屆滿，只要地方政府兩個月內未完成審查，就不得操作，等於直接停工。經濟部認為，這不僅影響國內半導體、鋼鐵、石化、紡織、造紙、水泥等領有固定汙染源操作許可的產業，還有可能造成全國供電出問題。

台電表示，依現行制度，發電機組在操作許可證申請展延期間，若尚未完成審查，仍可依原許可內容持續運轉；但修正草案部分版本規定，若地方政府於期限內未完成審查，機組將無法繼續操作，導致被迫停機，嚴重衝擊供電穩定。

同時，修正草案部分條文授權地方政府，可要求直接加嚴排放標準或減少燃料使用量，甚至「禁止使用特定燃料」發電，台電說明，這代表未來只需單一地方政府的行政命令，就可讓重要電廠發電量受限，甚至被迫停止發電。懇請國會審查時審慎考量供電衝擊。

經濟部強調，修法草案內容牽連甚廣，影響全國約八千家廠商，除製造業、電力業外，還包括醫院、食品加工及旅館等民生相關行業，呼籲立法院能體察民瘼。

立法院 經濟部 空汙 台電 製造業

延伸閱讀

空汙法修法內容爭議大 經濟部籲維持現狀

影／空汙法修嚴恐衝擊數千廠商 彭啓明建議先開公聽會

立院排審空污法修法 卓榮泰盼朝野以國家整體性為念

藍營提空污法修法 彭啓明：醫院、旅館等民生產業也受到衝擊

相關新聞

台股發燒 陳時中提證交稅挹注健保

健保財務嚴峻，行政院政務委員陳時中昨建議仿效菸捐模式，提撥千分之三「證券交易稅」的一部分挹注健保，如有百分之五十，估算確保未來健保約廿年財務平衡。但此提議遭到財稅學者質疑，民團則擔憂此舉恐讓健保「看天

明全台濕涼！勞動節連假「多雲到晴」好天氣 下周另波鋒面挾雷雨來襲

明天受到鋒面、東北季風增強影響，各地都有降雨機會，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天中部以北慎防局部大雨，周五至周日勞動節連假期間，各地為多雲到晴的好天氣，但午後局部有雷陣雨，下周一再有另波鋒面通過，各

重啟核二、核三 反核團體政院陳情先籲環評

適逢車諾比核災四十周年，針對政府推動核二、核三重啟計畫，台灣前進陣線昨偕台灣蠻野心足生態協會赴行政院陳情，呼籲重啟核電必須環評、嚴守核能「核安無虞、核廢有解、社會共識」三原則，以及加速地熱開發，也期盼

空汙法修法…中市：樂觀其成 高市：有助脫煤

藍白陣營推動空汙法修法，主張生煤管制權限回歸地方，強化縣市政府對燃煤電廠的裁量權，台中市副市長鄭照新昨表示樂觀其成，若能通過，地方政府就不會被譏為「無牙老虎」。高雄市環保局表示，修法後只要中央主管機關

管制燃煤 綠營林佳龍、李進勇在地方執政時曾下重手

民進黨在台中市長林佳龍、雲林縣長李進勇及彰化縣長魏明谷執政期間，都曾透過制定自治條例、削減生煤使用額度或拒發許可證等方式，限制燃煤發電與相關工業用煤。但藍營地方執政後，行政院以台中市生煤管制自治條例部

力挺空汙法「修善」 民團盼歸還地方汰煤權

國民黨立委羅廷瑋、民眾黨團提案的「空氣汙染防制法」修正草案，擬授權地方政府訂立更嚴格燃料使用限制。對此，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟昨開記者會力挺修法版本，強調修法方向是「修善」，把保護健康

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。