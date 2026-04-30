憂空汙法修法影響產業供電 台電：感謝國會以蒼生為念

空汙法修正草案爭議大，立法院衛環委會昨決議逐條審查前先辦公聽會，聽取各方意見。對此，台電表示「感謝國會以蒼生為念」，讓相關提案有機會再被討論。經濟部則說，倉促修法恐對企業及民生造成重大衝擊，應充分徵詢包含產業等各界意見。

空汙法修正草案內容涉及所有能源及產業的排放規定，有提案規定操作許可效期屆滿，只要地方政府兩個月內未完成審查，就不得操作，等於直接停工。經濟部認為，這不僅影響國內半導體、鋼鐵、石化、紡織、造紙、水泥等領有固定汙染源操作許可的產業，還有可能造成全國供電出問題。

台電表示，依現行制度，發電機組在操作許可證申請展延期間，若尚未完成審查，仍可依原許可內容持續運轉；但修正草案部分版本規定，若地方政府於期限內未完成審查，機組將無法繼續操作，導致被迫停機，嚴重衝擊供電穩定。

同時，修正草案部分條文授權地方政府，可要求直接加嚴排放標準或減少燃料使用量，甚至「禁止使用特定燃料」發電，台電說明，這代表未來只需單一地方政府的行政命令，就可讓重要電廠發電量受限，甚至被迫停止發電。懇請國會審查時審慎考量供電衝擊。

經濟部強調，修法草案內容牽連甚廣，影響全國約八千家廠商，除製造業、電力業外，還包括醫院、食品加工及旅館等民生相關行業，呼籲立法院能體察民瘼。