藍白提案空汙法修法惹議 立院將開公聽會

中央、地方再為空汙議題角力。藍白提案修正「空氣汙染防制法」部分條文，擬擴大地方政府限煤權力，引發產業界憂心衝擊供電。環境部長彭啓明昨雖表態空汙管制應逐步加嚴，但也提到修正條文的操作許可證審查、空白授權等恐造成行政機關難處，也讓業者無所適從，建議先召開公聽會。

立院衛環委員會昨排審藍委羅廷瑋、民眾黨團提案的「空氣汙染防制法」第廿七條、廿八條、卅條修正草案，包括賦予地方政府要求同一場所改善排放總量及濃度的權限、授權地方可公告禁止燃料或其他易致空氣汙染物質使用或訂許可辦法。還有將許可證展延期限縮短至二年到五年，並要求屆滿一個月內完成審查，未審完就不能繼續操作，也得因「有危害民眾健康之虞」、「認定有削減必要」變更許可內容。

林玉琴、黃秀芳、王正旭等多名綠委發言不該倉促修法。林淑芬直言，過去諸多地方亂象，包括民代、黑道跟業者掛鉤，或勒索開發單位，修法看似正面，但恐怕徒法不足以自行，也可能被作為政治鬥爭手段，最後為環境帶來禍害。

羅廷瑋強調，過去地方政府有生煤使用許可有審查、把關角色，二○一八年修法將權限移往中央，地方依個案附加必要條件的空間被壓縮，也弱化核發燃煤使用許可證應有的行政裁量權，明明是地方承擔空汙壓力跟健康風險，卻少了有效管制燃煤汙染的重要工具。

他說，這次修法是希望權責一致，仍由中央訂基本標準，地方可依在地空氣品質、環境承載能力等進行周全管理，這才是務實、負責任的自理。

羅廷瑋反問，興達電廠被揭露無照發電，當時高雄政治人物震怒，難道修法還權於地方，高雄市長陳其邁會被黑道把持？他也喊話，空汙防制攸關國民權益，不該成為中央、地方間的角力。

彭啓明坦言，空汙減量雖有成果，但已經遇瓶頸，就環境部立場，希望空汙管制逐步加嚴。但他強調，現在約八千多家的醫院、旅館、餐廳、電力業、產業持有操作許可證，約一萬三千張許可證，其中六成為生活場所、醫院鍋爐等，許可證展延期限縮短將造成地方政府審核難處。

彭啓明說，另一個麻煩是空白授權，「有危害民眾健康之虞」概念模糊，地方縣市政府可自行加項目，將造成產業無所適從。建議拉長修法期程，召開公聽會蒐集產業界、地方環保局等各界意見。最後，衛環委員會召委盧縣一宣布先召開公聽會，再進入逐條審查。