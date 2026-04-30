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肺炎鏈球菌 8月起僅需打一劑

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

我國疫苗接種出現多項變革，衛福部疾管署長羅一鈞昨參加「二○二六歐洲台灣醫療論壇」時提出疫苗政策藍圖，今年首度增購廿萬劑加強型流感疫苗，八月起全面轉換僅需施打一劑廿價或廿一價肺炎鏈球菌疫苗，另透露下一支成人公費疫苗候選者為帶狀疱疹疫苗。

羅一鈞說，今年公費流感疫苗首度採購加強型疫苗，採購廿萬劑，優先供住宿型機構六十五歲以上住民接種。此外，今年十月開打兩大公費疫苗，口號調整為「左流右新、護心護肺」，更清楚接種流感及新冠疫苗，可降低肺部及心臟等疾病風險。

統計發現，六十五歲以上國人接種流感疫苗意願偏低，疫苗覆蓋率僅百分之五十至五十五，低於其他國家。研究分析不願意接種流感疫苗者發現，七成是擔心疫苗副作用，二成擔心影響已有疾病，如冠心症等，另二成擔心打疫苗會不會更容易生病，只有百分之八受訪者關心疫苗的有效性、保護力。

「疫苗接種宣導策略須積極調整」羅一鈞說，家庭醫學醫學會去年邀請「台灣最美歐巴桑」陳美鳳擔任衛教大使，翻轉民眾對打疫苗常有疼痛、痠痛、紅腫、發燒等負面觀感，提高長輩接種率，效果顯著。

此外，疾管署將全面升級成人肺炎鏈球菌疫苗，最快今年八月起轉換為只需施打一劑的廿價或廿一價結合型疫苗。另規畫將從明年起將幼兒輪狀病毒疫苗納入孩童常規公費接種項目。

疾管署著手評估孕婦、新生兒接種「呼吸道融合病毒」單株抗體疫苗，以及中老年人施打帶狀疱疹疫苗等成本效益，年底完成後，提交衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組討論納入公費疫苗可行性。

歐洲 肺炎 衛福部

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