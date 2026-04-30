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台股發燒 陳時中提證交稅挹注健保

聯合報／ 記者沈能元賴昭穎余弦妙／台北報導

歐洲在台商務協會（ECCT）昨主辦「二○二六年台歐健康論壇」，<a href='/search/tagging/2/行政院' rel='行政院' data-rel='/2/141369' class='tag'><strong>行政院</strong></a>政務委員<a href='/search/tagging/2/陳時中' rel='陳時中' data-rel='/2/124476' class='tag'><strong>陳時中</strong></a>（左三）提出「證交稅挹注<a href='/search/tagging/2/健保' rel='健保' data-rel='/2/103862' class='tag'><strong>健保</strong></a>」構想，如挹注其中五成，健保財務可保廿年穩定。圖／歐洲商會提供
歐洲在台商務協會（ECCT）昨主辦「二○二六年台歐健康論壇」，行政院政務委員陳時中（左三）提出「證交稅挹注健保」構想，如挹注其中五成，健保財務可保廿年穩定。圖／歐洲商會提供

健保財務嚴峻，行政院政務委員陳時中昨建議仿效菸捐模式，提撥千分之三「證券交易稅」的一部分挹注健保，如有百分之五十，估算確保未來健保約廿年財務平衡。但此提議遭到財稅學者質疑，民團則擔憂此舉恐讓健保「看天吃飯」。

據悉，補充保費的相關議題目前在衛福部研議中。知情人士透露，陳時中會提出此想法，主要是針對健保體系韌性和永續的考量而提出，目前健保體系的精神是「量能付費」，依據每個人的能力設定保費，過去是依照所得設定保費，加上補充保費多涵蓋一些，例如非經常性所得的收入等方式來做，當初衛福部長石崇良提出調整補充保費，就是期盼能夠把資本利得的比重提高一點，而不是單純從受薪階級增加保費。

知情人士說，目前最新提出的構想也是在此基礎上建立，加上這幾年台股表現不錯，如果能夠進入實質討論也許不失為一項新的選擇，讓經濟果實能讓全民共享，但這部分還涉及到財稅制度，還需要更加周延的討論。

歐洲在台商務協會昨舉辦「二○二六歐洲台灣健康論壇」，陳時中以「健康戰略價值：透過全民健保接軌全球創新與全生命周期韌性」專題發表演說，他指出，健保是我國成就，優勢在於單一支付者的高效率模式，但也存在單一財源的結構性問題。

陳時中說，健保至今創辦逾卅年，財務結構挑戰嚴峻，收支長期存在百分之一至二缺口，導致每隔數年便會浮現財務危機。衛福部清楚健保費用收入資本利得占比過低，日前提出年度結算制度，若租金、利息與股利一年累計超過兩萬元，收取百分之二點一一補充保費，但因反彈聲浪過大而作罷。

陳時中表示，歷任衛福部長調整健保費率時，常伴隨政治壓力，他在一○九年調高費率後是第一名未下台的部長，「希望創下這樣的先例，能讓未來的部長在調整費率時，能更勇敢一點」。

陳時中說，健保財務不穩的根源在於保費收入主要依賴薪資所得，現行健保費率達百分之五點一七，已逼近百分之六法定上限，調升空間有限。他透露，過去半年每天關注股票市場，腦中思考著如何擴大健保費基，建議仿效菸捐模式，提撥現行千分之三證交稅的一部分挹注健保。

陳時中說，若有百分之五十的證交稅挹注健保，可為健保帶來穩定財源，不僅確保未來廿年財務平衡，且符合資本利得者應負擔更多社會責任，不會增加投資人現有稅負。

財政主管官員表示，為讓健保財政永續，外界有不同的建議，目前尚未定調。

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