護病比入法 護理界：實際班別管理 重罰遏止違規

衛福部公布三班護病比入法時程，約有兩年緩衝期，醫界團體則要求不要提高罰則。對此，護理師公會全聯會理事長陳麗琴強調，三班護病比入法核心，不是為了處罰醫院，而是建立病人安全、護理勞動最低底線，但唯有重罰，才能避免醫院違規。

陳麗琴說，現行「全日平均護病比」管理方式，無法真實反映白班、小夜及大夜等不同班別照護壓力，護理界主張，應從「平均值管理」走向「實際班別」管理，支持三班護病比入法，呼籲配套同步到位。

「緩衝期非空窗期」陳麗琴說，政府應以健保及公務預算同步支持，不能只要求醫院達標，卻不給足人力與薪資誘因。再者，護理薪資、夜班津貼、留任獎勵與職場安全等，應一併改善，否則單有紙上護病比標準，這無法真正留人。

至於三班護病比標準，護理師公會全聯會堅持現行規範，醫學中心白班一比六、小夜一比九、大夜一比十一；區域醫院白班一比七、小夜一比十一、大夜一比十三；地區醫院白班一比十、小夜一比十三、大夜一比十五，護理界絕不同意重新討論、重新拉低或重新包裝。

此外，護理界訴求，除醫院行政填報外，衛福部應建立公開透明監測機制，讓外界檢視各家醫院三班護病比執行情況。至於偏鄉、特殊單位、精神科、急重症場域等，可分階段實施，或設計特殊配套。

對於七大醫界團體提出，護病比應採「全年全班」方式計算，陳麗琴表示，如將平日、假日、尖峰、離峰等全數攤平計算，形同以漂亮的年度平均數字蓋過最沉重、孤立工作現場，「這不是三班護病比入法」，僅是把現行「全日護病比」重新包裝一次，護理界訴求每一班都該有安全底線，而非年底計算後「平均好看」。

醫界團體另要求政府維持現行罰則，即最低五萬、最高五十萬罰鍰，不可重罰，否則醫院無法因應不可抗力因素。

對此，陳麗琴認為，「不可抗力」四字不能成為「萬用理由」，當然遇到重大疫情、天災時可討論例外處理，但常態性缺工若被視為不可抗力因素，護理界不能接受。再者，若只罰五萬元，醫院恐寧願繳罰鍰，也不願多聘人，「存心違法者才需擔心罰鍰上限」。