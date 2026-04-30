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護病比入法 醫界：應設財務配套 不宜提高罰金

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

衛福部石崇良昨承諾「三班護病比」年底前入法。七大醫界團體發布聯合聲明，昔日反對護病比入法的強硬態度明顯鬆綁，支持衛福部版本三班護病比入法方向，但強調，政府應以鼓勵優於罰則，維持現行規定，勿提高護病比入法罰鍰上限。

醫院協會、私立醫療院所協會、醫務管理學會、區域醫院協會、社區療協會、醫療社團法人協會等七大醫界團體昨傍晚發表共同聲明，台灣醫務管理學會理事長洪子仁呼籲，政府應設下「財務配套」，規定健保總額成長率每年不低於百分之五，讓醫院財務韌性，才能為護理人員師加薪。

現行「醫療機構設置標準」規定，違反護病比標準時，醫院罰則最低為五萬，最高五十萬元。醫界團體建議，三班護病比入法後，應維持「鼓勵優於處罰」原則，以行政指導、輔導改善為優先，不宜提高罰金額度，造成醫院經營斷鏈。

七大醫界團體強調，現行立法院提案版本中，對醫學中心違反護病比的懲罰達千萬元，呼籲將嚇阻思維轉化為實質獎勵與津貼補助。

醫療團體建議，三班護病比計算以全年全班為基準，依疾病嚴重度差異管理，並應給予合理緩衝期，避免醫院因系統性缺工而承受鉅額罰鍰。另應給予「智慧化轉型」抵免空間，若醫院導入智慧系統或人工智慧（ＡＩ）科技減輕照顧與監控負擔，「護病比標準應相應調降」。

台灣醫院協會理事長李飛鵬表示，護病比入法需採彈性、漸進式處理，才能避免入法後，導致醫院關床、急診壅塞、降低醫療品質。如以全年全班計算方式，可避免護理師臨時請假，醫院就違法挨罰，藉由科技減輕負擔，則可兼顧「三班護病比」，無損照護品質。

「若政府二年前要強制三班護病比入法，醫界一定不能同意。」洪子仁指出，近二年，政府藉由健保總額成長率每年逾百分之五，健康台灣深耕計畫投入四百億經費，另推動十二項護理人力政策整備策略計畫，已讓護理人力回流至疫情前水準，若能持續為增加醫療機構財務韌性，一一八年護病比實施後，可避免醫院因護理師不足而關床情況。

衛福部 石崇良 洪子仁

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