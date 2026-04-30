聽新聞
0:00 / 0:00
護病比入法 總統親電交辦 部長急約開會 醫界軟化
護理人力短缺，賴清德總統政見為「就任二年內將三班護病比入法」，此為護理界長期訴求，但醫院經營者基於成本考量，始終反對，然近日內卻態度轉彎，關鍵在於賴總統親自致電部長石崇良，而石與醫院代表溝通時，姿態夠軟，且疑似以總額成長率逐年不低於百分之五做為籌碼。
直至政策公布前一周，亞東醫院院長、台灣醫院協會監事會主席邱冠明仍投書媒體，指出護病比入法將導致病床縮減，呼籲護理執業環境改變，應採彈性作法。此舉引發護理界反彈，護理師公會全聯會理事長陳麗琴當時回應，護病比為護理界不可退所縮底線。
據了解，醫界態度轉變關鍵在於四月廿五日下午一場「無正式通知單」會議。
當天上午，賴總統與石崇良出席外科醫學會年會，會後總統親自致電石崇良，要求就護病比入法一事，廣納醫界意見，石回應，「下午會先跟他們聊聊！」與會人士指出，石部長於會前逐一致電多位醫界代表，緊急召開會議。
多名與會人士指出，石部長於會中承諾護病比入法將於一一八年上路，不過，昨石正式公布政策時，並未明確點出實施時間，語帶保留稱將交由護病比推動小組討論。
至於醫界團體態度為何軟化，知情人士研判，衛福部以「賴總統任內總額成長率逐年不低於百分之五」作為籌碼，另承諾各項公務預算挹注。不過，石崇良受訪時未證實此事。
護理界代表陳麗琴表示，對政府加碼挹注健保，並無意見，只希望護病比盡速入法，後續將關注推動小組組成人員，確保護理界代表人數超過半數。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。