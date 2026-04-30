護病比入法 總統親電交辦 部長急約開會 醫界軟化

護理人力短缺，賴清德總統政見為「就任二年內將三班護病比入法」，此為護理界長期訴求，但醫院經營者基於成本考量，始終反對，然近日內卻態度轉彎，關鍵在於賴總統親自致電部長石崇良，而石與醫院代表溝通時，姿態夠軟，且疑似以總額成長率逐年不低於百分之五做為籌碼。

直至政策公布前一周，亞東醫院院長、台灣醫院協會監事會主席邱冠明仍投書媒體，指出護病比入法將導致病床縮減，呼籲護理執業環境改變，應採彈性作法。此舉引發護理界反彈，護理師公會全聯會理事長陳麗琴當時回應，護病比為護理界不可退所縮底線。

據了解，醫界態度轉變關鍵在於四月廿五日下午一場「無正式通知單」會議。

當天上午，賴總統與石崇良出席外科醫學會年會，會後總統親自致電石崇良，要求就護病比入法一事，廣納醫界意見，石回應，「下午會先跟他們聊聊！」與會人士指出，石部長於會前逐一致電多位醫界代表，緊急召開會議。

多名與會人士指出，石部長於會中承諾護病比入法將於一一八年上路，不過，昨石正式公布政策時，並未明確點出實施時間，語帶保留稱將交由護病比推動小組討論。

至於醫界團體態度為何軟化，知情人士研判，衛福部以「賴總統任內總額成長率逐年不低於百分之五」作為籌碼，另承諾各項公務預算挹注。不過，石崇良受訪時未證實此事。

護理界代表陳麗琴表示，對政府加碼挹注健保，並無意見，只希望護病比盡速入法，後續將關注推動小組組成人員，確保護理界代表人數超過半數。