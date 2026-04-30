聽新聞
0:00 / 0:00

總統政見「三班護病比入法」 立委質疑跳票

聯合報／ 記者沈能元劉懿萱／台北報導
為讓賴總統「上任兩年內三班護病比入法」不跳票，衛福部加快動作，部長石崇良宣布，將於「醫療機構設置標準」中明定護病比。本報資料照片
為讓賴總統「上任兩年內三班護病比入法」不跳票，衛福部加快動作，部長石崇良宣布，將於「醫療機構設置標準」中明定護病比。本報資料照片

賴清德總統於競選期間提出「三班護病比入法」政見，承諾當選兩年內入法，如今上任將屆滿兩年前夕，昨天多名在野立委質疑「跳票」。衛福部長石崇良表示，正著手修訂「法源」—「醫療機構設置標準」，明訂每班護病比，於年底前預告修法細節。

國民黨立委王育敏昨在立法院社福及衛環委員會質詢時表示，賴總統競選政見承諾就任兩年內「三班護病比」入法，目前距離第二年任期五二○前公布入法，「總統是不是有打電話給你（石崇良），提醒你要求兌現這項政見」，若是一一八年才上路，此與政見兩年內時程，及入法方式有所落差，質疑賴總統政見跳票。

衛福部長石崇良昨於立院宣布三班護病比入法實施進度，年底前預告修法細節。記者林澔一／攝影
衛福部長石崇良昨於立院宣布三班護病比入法實施進度，年底前預告修法細節。記者林澔一／攝影

對此，石崇良表示，賴總統當時說法是「上任兩年內入法且在任內完成配套措施」，因此「沒有跳票」，且醫療機構設置標準也是「法」，當時討論全日護病比入法時，就是納入設置標準，現在循著過往機制。

國民黨立委陳菁徽質詢問，廿八日才說要成立醫事人力優化研議推動小組，過一天就宣布今年要入法，財源從哪來？日出條款何時有下落？石崇良說，三班護病比財源多面向，法源則是「醫療機構設置標準」，將於年底預告細節。

陳菁徽表示，本月廿五日質詢時，衛福部才說三班護病比入法「仍在評估中」，廿八日說要成立「醫事人力優化研議推動小組」，研議期程與配套；一天過後，就宣布今年入法，昨天以前慢慢研議，卻突然確定入法，「政策是衛福部評估成熟後提出？還是總統府要求衛福部趕快處理？」

石崇良說，衛福部持續評估三班護病比入法，為確保程序嚴謹，成立推動小組，多聽各界聲音。

三班護病比入法是否於一一八年上路？石崇良說，衛福部於一一三年起給予護理師夜班津貼，去年由健保挹注一百億元、十二項護理人力改革措施挹注二七五億元經費，如今護理人力增四九○○多人，但仍至少給予兩年緩衝期，避免強制入法後，引發醫院關床、急診壅塞。

至於三班護病比入法後，現行獎勵金是否繼續編列，石崇良表示，將看護理人力回補狀況，由推動小組討論配套，預計第一次會議最快在六月舉行。

石崇良強調，三班護病比入法強制推行國家不多，依澳洲、美國部分州的實施成果，若擬定適當規範，對病人安全、醫療品質、護理滿意度及降低負荷等，均有正面效果。但三班護病比入法上路後，也確實引起醫療機構關床效應，或延長等待住院時間，需謹慎處理。

陳菁徽 立法院 石崇良 總統

延伸閱讀

賴清德總統政見上任兩年三班護病比入法 立委王育敏質疑「政見跳票」

獨／總統關切！護病比入法傳今宣布 不修醫療法、設2年緩衝期

三班護病比入法 石崇良：今年宣布期程

三班護病比入法醫界要求「勿重罰」 護師全聯會：存心違法才擔心罰鍰

相關新聞

台股發燒 陳時中提證交稅挹注健保

健保財務嚴峻，行政院政務委員陳時中昨建議仿效菸捐模式，提撥千分之三「證券交易稅」的一部分挹注健保，如有百分之五十，估算確保未來健保約廿年財務平衡。但此提議遭到財稅學者質疑，民團則擔憂此舉恐讓健保「看天

明全台濕涼！勞動節連假「多雲到晴」好天氣 下周另波鋒面挾雷雨來襲

明天受到鋒面、東北季風增強影響，各地都有降雨機會，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天中部以北慎防局部大雨，周五至周日勞動節連假期間，各地為多雲到晴的好天氣，但午後局部有雷陣雨，下周一再有另波鋒面通過，各

重啟核二、核三 反核團體政院陳情先籲環評

適逢車諾比核災四十周年，針對政府推動核二、核三重啟計畫，台灣前進陣線昨偕台灣蠻野心足生態協會赴行政院陳情，呼籲重啟核電必須環評、嚴守核能「核安無虞、核廢有解、社會共識」三原則，以及加速地熱開發，也期盼

空汙法修法…中市：樂觀其成 高市：有助脫煤

藍白陣營推動空汙法修法，主張生煤管制權限回歸地方，強化縣市政府對燃煤電廠的裁量權，台中市副市長鄭照新昨表示樂觀其成，若能通過，地方政府就不會被譏為「無牙老虎」。高雄市環保局表示，修法後只要中央主管機關

管制燃煤 綠營林佳龍、李進勇在地方執政時曾下重手

民進黨在台中市長林佳龍、雲林縣長李進勇及彰化縣長魏明谷執政期間，都曾透過制定自治條例、削減生煤使用額度或拒發許可證等方式，限制燃煤發電與相關工業用煤。但藍營地方執政後，行政院以台中市生煤管制自治條例部

力挺空汙法「修善」 民團盼歸還地方汰煤權

國民黨立委羅廷瑋、民眾黨團提案的「空氣汙染防制法」修正草案，擬授權地方政府訂立更嚴格燃料使用限制。對此，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟昨開記者會力挺修法版本，強調修法方向是「修善」，把保護健康

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。