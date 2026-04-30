總統政見「三班護病比入法」 立委質疑跳票

賴清德總統於競選期間提出「三班護病比入法」政見，承諾當選兩年內入法，如今上任將屆滿兩年前夕，昨天多名在野立委質疑「跳票」。衛福部長石崇良表示，正著手修訂「法源」—「醫療機構設置標準」，明訂每班護病比，於年底前預告修法細節。

國民黨立委王育敏昨在立法院社福及衛環委員會質詢時表示，賴總統競選政見承諾就任兩年內「三班護病比」入法，目前距離第二年任期五二○前公布入法，「總統是不是有打電話給你（石崇良），提醒你要求兌現這項政見」，若是一一八年才上路，此與政見兩年內時程，及入法方式有所落差，質疑賴總統政見跳票。

衛福部長石崇良昨於立院宣布三班護病比入法實施進度，年底前預告修法細節。記者林澔一／攝影

對此，石崇良表示，賴總統當時說法是「上任兩年內入法且在任內完成配套措施」，因此「沒有跳票」，且醫療機構設置標準也是「法」，當時討論全日護病比入法時，就是納入設置標準，現在循著過往機制。

國民黨立委陳菁徽質詢問，廿八日才說要成立醫事人力優化研議推動小組，過一天就宣布今年要入法，財源從哪來？日出條款何時有下落？石崇良說，三班護病比財源多面向，法源則是「醫療機構設置標準」，將於年底預告細節。

陳菁徽表示，本月廿五日質詢時，衛福部才說三班護病比入法「仍在評估中」，廿八日說要成立「醫事人力優化研議推動小組」，研議期程與配套；一天過後，就宣布今年入法，昨天以前慢慢研議，卻突然確定入法，「政策是衛福部評估成熟後提出？還是總統府要求衛福部趕快處理？」

石崇良說，衛福部持續評估三班護病比入法，為確保程序嚴謹，成立推動小組，多聽各界聲音。

三班護病比入法是否於一一八年上路？石崇良說，衛福部於一一三年起給予護理師夜班津貼，去年由健保挹注一百億元、十二項護理人力改革措施挹注二七五億元經費，如今護理人力增四九○○多人，但仍至少給予兩年緩衝期，避免強制入法後，引發醫院關床、急診壅塞。

至於三班護病比入法後，現行獎勵金是否繼續編列，石崇良表示，將看護理人力回補狀況，由推動小組討論配套，預計第一次會議最快在六月舉行。

石崇良強調，三班護病比入法強制推行國家不多，依澳洲、美國部分州的實施成果，若擬定適當規範，對病人安全、醫療品質、護理滿意度及降低負荷等，均有正面效果。但三班護病比入法上路後，也確實引起醫療機構關床效應，或延長等待住院時間，需謹慎處理。