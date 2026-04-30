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日本東北4大祭 盛夏魅力必收

聯合報／ 本報訊

今年夏天就前往日本東北青森縣與秋田縣，感受四大夏日祭典，包含八戶三社大祭、五所川原立佞武多、青森睡魔祭、秋田竿燈祭，有行旅安排絕佳付費座席，在巨型燈籠、華麗裝飾與傳統樂聲交織下感受祭典震撼，旅宿安排貼近祭典動線的最佳位置，以充分感受東北四大祭典的盛夏魅力。美食安排東北旬味與地方特色，從海鮮、鄉土料理到精緻和食，感受季節風土。

有行旅「東北四大夏日祭典」七天六夜旅程，今年八月二日至八日。報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

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