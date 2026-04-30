日本東北4大祭 盛夏魅力必收

明天受到鋒面、東北季風增強影響，各地都有降雨機會，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天中部以北慎防局部大雨，周五至周日勞動節連假期間，各地為多雲到晴的好天氣，但午後局部有雷陣雨，下周一再有另波鋒面通過，各

2026-04-29 20:04