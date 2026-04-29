北榮院長陳威明遭冒名賣藥 石崇良擬修「藥事法」強化網路平台責任

網路冒名醫師影片販售偽藥的事件層出不窮，台北榮總院長陳威明、三總眼科主任呂大文等名醫都深受其害，甚至還有患者聽信網路訊息購買偽藥，目前兩人都已報警備案，並將可疑產品送驗。 衛福部長石崇良說，目前與數發部合作，今年至今已下架四萬多部影片，未來將研議修訂「藥事法」，將強化網路平台及電商管理的責任。

國民黨立委王育敏今天在立法院社福及衛環委員會質詢，這類的案件十分可惡，販售業者冒用醫師的名義，騙取民眾的金錢，十分不可取，陳威明院長甚至說，這是「謀財害命」。但政府懲治的手段不夠雷厲風行，衛福部應如何面對？

石崇良說，目前與數發部合作，可以於24小時內將冒名影片立即下架，同時可以用AI巡查，今年至今已下架四萬多部影片，「違規業者真的十分猖狂」，未來將研議修訂「藥事法」，將強化網路平台及電商管理的責任。

王育敏說，網路平台及電商應了解上架販售藥品的真偽，如果連資深的院長都必須透過媒體求救，衛福部真的應該「嚴陣以待」。