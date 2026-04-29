2026台歐健康論壇籲肥胖防治接軌國際 若早期介入即能保護多重器官

「健康台灣」政策將三高慢性病死亡率在2030年前降低3分之1列為重要目標，歐洲在台商務協會（ECCT）今（29）日舉辦「2026台歐健康論壇」，與會專家指出，肥胖防治是多重慢性病源頭控管的重要核心，應與「三高888防治計畫」共列「健康台灣」政策主軸。

此外，國際慢性病治療趨勢已轉向以心腎代謝多重器官保護為目標，慢性病藥物的健保給付應加速與國際指引接軌，以強化疾病源頭控管，有效降低慢病死亡率，並達成縮短國人不健康餘命的政策目標。

論壇以「攜手健康臺灣：全球變局下的戰略韌性，加速醫療創新轉型」為主軸，邀集政府、醫界與產業代表共同參與，由中華民國副總統蕭美琴、前副總統陳建仁、歐洲經貿辦事處代表邵恩博、行政院政務委員暨健康台灣委員會副召集人陳時中致詞，為活動揭開序幕。

肥胖提高健康風險 建議列為健康台灣優先政策主軸

中華民國心臟學會理事長暨健康台灣委員會委員李貽恒教授在「肥胖與其共病之國際趨勢和挑戰」專題演講中指出，國人肥胖盛行率逐年攀升，其所衍生的三高、心血管疾病等共病危害，縮短國人健康餘命，更對國家醫療體系造成沉重負擔。建議將「肥胖防治」提升為「健康台灣」慢性病防治優先目標，與「三高防治888計畫」並列為政策主軸，建立以長期健康效益為導向的策略。

李貽恒指出，台灣成人過重與肥胖率逐年攀升，至今已達50.7% 。肥胖者首要死因是心血管疾病 ，而過量脂肪累積就是心腎代謝症候群的起點，若不及早介入，將從糖耐量異常進展到心衰竭、腎臟病及中風等一連串嚴重併發症。

研究發現，亞洲族群比起西方族群更易大幅累積內臟脂肪，且亞洲族群在BMI值僅24時，其代謝疾病風險已相當於西方族群BMI值30的水準 ，顯示過重與肥胖對亞洲人的健康危害更大，亟需正視。

慢病治療接軌國際 以減重、控糖與多重器官保護為核心的整合照護

「肥胖治療目標不僅為減重，更在於預防與改善共病，減少重大心血管疾病的發生。」李貽恒說，一項長期追蹤過重或肥胖的第二型糖尿病患者的研究發現，透過飲食與運動等生活型態介入，雖可改善體重、體適能及血糖控制，卻無法持續久遠 ，因而無法降低重大心血管疾病風險，凸顯肥胖、糖尿病與其共病的防治亟需整合性策略，除了靠飲食運動等生活型態調整之外，藥物等專業醫療可以扮演重要的角色。

以美國糖尿病學會（ADA）最新指引為例，治療目標除了血糖控制，還包括降低心血管與腎臟病風險，並將新一代的體重管理藥物納入核心策略之一，朝向以減重、控糖與器官保護為核心的整體風險管理；研究發現，新一代體重管理藥物也有助顯著減少菸酒消費等不健康行為，具額外健康效益。

李貽恒強調，未來在政策上應考慮，讓多重器官保護效益的新一代藥物增加其可近性；並和國際指引逐步接軌。

擔任演講及座長的國衛院副院長許惠恒指出，肥胖是多重共病的核心風險因子，其中又以第二型糖尿病最為關鍵。糖尿病患者因長期代謝失衡，逐步影響心、腎等重要器官功能，增加後續心腎併發症的風險。

許惠恒表示，政府若能評估讓慢性病藥物與國際治療指引接軌，讓GLP-1這類兼具控糖、體重控制及多重器官保護效益的治療選項，能進一步放寬健保給付範圍，將有助於更多病人預防心腎代謝重症發生，透過及早介入，達成延長健康餘命的政策目標。

許惠恒建議，慢性病防治應強化風險分層與早期辨識，針對高風險族群建立更積極的「早篩早治」機制，逐步優化給付制度與支持政策，推動精準預測與早期介入。目前我國尚無「慢性病防治專法」，建議加速推動相關法制，盤點與整合醫療資源，確保政府編列充足預算，強化慢性病預防、研究與照護體系整合，以真正提升整體國人健康。

「2026台歐健康論壇」中，專家指出，肥胖為多重慢性病源頭，建議與「三高888防治計畫」並列，納入「健康台灣」政策主軸。照片／台歐健康論壇提供

國際慢性病治療趨勢轉向心腎代謝多重器官保護，心臟學會理事長暨健康台灣委員會委員李貽恒建議，健保給付加速與國際指引接軌，以強化源頭控管、降低慢性病死亡風險。照片／台歐健康論壇提供