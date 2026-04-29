快訊

女警披白紗夢碎…親友徵死亡車禍影像 怒轟肇事女大生「嘻嘻哈哈吃火鍋」

明全台濕涼！勞動節連假「多雲到晴」好天氣 下周另波鋒面挾雷雨來襲

聽新聞
0:00 / 0:00

把韓國傳統說唱「盤索里」推向當代藝術巔峰 《看・見沈清》來了

聯合報／ 記者何定照／即時報導
《看・見沈清》結合多媒體、燈光、實驗聲響的創新舞台語彙。圖／臺灣戲曲中心提供
《看・見沈清》結合多媒體、燈光、實驗聲響的創新舞台語彙。圖／臺灣戲曲中心提供

2026臺灣戲曲藝術節重磅國際製作。韓國視覺系盤索里劇場作品《The Two Eyes 看・見沈清》，結合MUTO及IPKOASON兩支韓國頂尖跨界團隊、G-Dragon「Shine a Lights」世界巡迴演唱會影像導演朴薰奎等多位重量級大師共同打造，運用雷射燈光與動態LED影像，將傳統說唱「盤索里」推向全新的當代藝術巔峰，將於5月1日至3日在臺灣戲曲中心震撼登場。

《看・見沈清》（原文：두개의 눈 / THE TWO EYES）改編自盤索里五大經典唱本之一《沈清歌》，由國立亞洲文化殿堂（ACC）策畫製作，並由MUTO與IPKOASON兩個跨界創作團隊聯手打造。負責聲音建築的MUTO由獲頒韓國「總統獎」的玄琴名家朴佑宰、電子音樂獎得主申範晧、以及曾操刀主流大型視覺演出的影像導演朴薰奎組成，革新敘事的IPKOASON則由新生代盤索里歌者李勝熙、金素珍 與靈魂鼓手李香河組成。

團隊在科技包裹下守住盤索里最純粹的發聲與情感內核，整場演出結合現場樂隊演奏、聲音敘事、多媒體影像與燈光科技，開展一場聽覺與視覺交融的劇場體驗，是韓國文化信息振興院文化技術研究開發支援事業的選定節目。

傳統《沈清歌》描繪的是孝女沈清為使失明父親重見光明、投身印塘水的感人傳說，過去敘事多聚焦於儒家倫理與自我犧牲。《看・見沈清》則大膽跳脫傳統「孝道」框架與觀點，將敘事焦點轉向沈清的父親──沈學奎的生命歷程。

劇中，年僅20便雙目失明的他，在喪妻之後獨自扶養初生女兒，懷抱著無盡的愛與自責，在黑暗中摸索出作為父親的角色。隨著情節推進，觀眾將見證他因誤信他人將女兒奉獻為祭品，最終悔悟與重逢的動人轉折，也透過高度整合的科技視覺，帶領觀眾重新定義「看見」的意涵。

劇名《The Two Eyes》即象徵著視角的轉換，讓古老傳說在現代劇場中獲得重生的力量。作品以「聲音可見」為創作核心，從盤索里說唱的語言節奏出發，透過動態舞台、雷射燈光、全方位可動LED影像，讓光影與演員、演奏者共同構築出多層次的敘事空間。舞台上，燈光與影像不再只是輔助元素，而是如同演員般主動參與表演的共演者，呈現出戲曲藝術結合現代科技的全新風貌。

《看・見沈清》自2020年首演以來，在韓國各大劇場巡演廣受好評，並於ACC開館10周年再度登場。該作品突破傳統的敘事視角與視覺轉化手法，成功跨越傳統與現代的界線，為盤索里開創了嶄新的創作語彙，也成為當代韓國戲曲創新的重要代表之一。節目曾獲得韓國文化體育觀光部推薦、戲劇評論家協會肯定，並持續受到國內外觀眾與評論界的高度關注。

劇場 韓國 創作

延伸閱讀

改編赫曼・赫塞「流浪者之歌」 印度名導《然而，悉達多》登劇場

全民大劇團成立17年 首在基隆登台 攜手明華園演出「情人哏裡出西施」

亞洲紀錄片合製網絡「南藝宣言」 拚亞洲影像教育基地

黃韻玲接任綠光創藝董事總經理 驚喜宣布「人間條件1」明年轉骨音樂劇

相關新聞

重返三大豬病非疫國後再傳捷報 5月中我豬肉重返菲律賓市場

農業部動植物防疫檢疫署今晚指出，今已接獲駐菲律賓代表處通報，菲律賓已公告恢復我國種豬、豬精液、冷凍豬肉、內臟及豬皮輸銷該國，將於公告後15天的5月14日正式生效。此項進展為我國今年4月6日獲世界動物衛

明全台濕涼！勞動節連假「多雲到晴」好天氣 下周另波鋒面挾雷雨來襲

明天受到鋒面、東北季風增強影響，各地都有降雨機會，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天中部以北慎防局部大雨，周五至周日勞動節連假期間，各地為多雲到晴的好天氣，但午後局部有雷陣雨，下周一再有另波鋒面通過，各

好消息！台灣豬肉5月14日恢復出口菲律賓 卓榮泰證實了

台灣在6日順利重返非洲豬瘟非疫國，行政院長卓榮泰今天表示，台灣今天接獲菲律賓正式公告，台灣種豬、豬精液、冷凍豬肉、內臟、...

為一張床吵翻？ 媽只挑2000元便宜床墊 苦主求救網狂勸：這個才好

人的一生有三分之一時間都在床上度過，挑選一張合適的床墊對健康至關重要。不過，近日有網友在發文抱怨，平時對吃穿用度都很講究的媽媽，唯獨對「床」的標準極低，堅持要睡一張僅要價2000元、翻身還會發出怪聲的

4縣市發布大雨特報…雷雨狂炸到明清晨！氣象署提醒慎防積水、坍方

中央氣象署今晚間7時5分，針對新竹縣市、苗栗、金門等4縣市發布大雨特報，影響時間持續到明天清晨，呼籲民眾注意局部大雨及雷擊強陣風。

2026台歐健康論壇籲肥胖防治接軌國際 若早期介入即能保護多重器官

「健康台灣」政策將三高慢性病死亡率在2030年前降低3分之1列為重要目標，歐洲在台商務協會（ECCT）今（29）日舉辦「2026台歐健康論壇」，與會專家指出，肥胖防治是多重慢性病源頭控管的重要核心，應

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。