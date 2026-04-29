把韓國傳統說唱「盤索里」推向當代藝術巔峰 《看・見沈清》來了

2026臺灣戲曲藝術節重磅國際製作。韓國視覺系盤索里劇場作品《The Two Eyes 看・見沈清》，結合MUTO及IPKOASON兩支韓國頂尖跨界團隊、G-Dragon「Shine a Lights」世界巡迴演唱會影像導演朴薰奎等多位重量級大師共同打造，運用雷射燈光與動態LED影像，將傳統說唱「盤索里」推向全新的當代藝術巔峰，將於5月1日至3日在臺灣戲曲中心震撼登場。

《看・見沈清》（原文：두개의 눈 / THE TWO EYES）改編自盤索里五大經典唱本之一《沈清歌》，由國立亞洲文化殿堂（ACC）策畫製作，並由MUTO與IPKOASON兩個跨界創作團隊聯手打造。負責聲音建築的MUTO由獲頒韓國「總統獎」的玄琴名家朴佑宰、電子音樂獎得主申範晧、以及曾操刀主流大型視覺演出的影像導演朴薰奎組成，革新敘事的IPKOASON則由新生代盤索里歌者李勝熙、金素珍 與靈魂鼓手李香河組成。

團隊在科技包裹下守住盤索里最純粹的發聲與情感內核，整場演出結合現場樂隊演奏、聲音敘事、多媒體影像與燈光科技，開展一場聽覺與視覺交融的劇場體驗，是韓國文化信息振興院文化技術研究開發支援事業的選定節目。

傳統《沈清歌》描繪的是孝女沈清為使失明父親重見光明、投身印塘水的感人傳說，過去敘事多聚焦於儒家倫理與自我犧牲。《看・見沈清》則大膽跳脫傳統「孝道」框架與觀點，將敘事焦點轉向沈清的父親──沈學奎的生命歷程。

劇中，年僅20便雙目失明的他，在喪妻之後獨自扶養初生女兒，懷抱著無盡的愛與自責，在黑暗中摸索出作為父親的角色。隨著情節推進，觀眾將見證他因誤信他人將女兒奉獻為祭品，最終悔悟與重逢的動人轉折，也透過高度整合的科技視覺，帶領觀眾重新定義「看見」的意涵。

劇名《The Two Eyes》即象徵著視角的轉換，讓古老傳說在現代劇場中獲得重生的力量。作品以「聲音可見」為創作核心，從盤索里說唱的語言節奏出發，透過動態舞台、雷射燈光、全方位可動LED影像，讓光影與演員、演奏者共同構築出多層次的敘事空間。舞台上，燈光與影像不再只是輔助元素，而是如同演員般主動參與表演的共演者，呈現出戲曲藝術結合現代科技的全新風貌。

《看・見沈清》自2020年首演以來，在韓國各大劇場巡演廣受好評，並於ACC開館10周年再度登場。該作品突破傳統的敘事視角與視覺轉化手法，成功跨越傳統與現代的界線，為盤索里開創了嶄新的創作語彙，也成為當代韓國戲曲創新的重要代表之一。節目曾獲得韓國文化體育觀光部推薦、戲劇評論家協會肯定，並持續受到國內外觀眾與評論界的高度關注。