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重返三大豬病非疫國後再傳捷報 5月中我豬肉重返菲律賓市場

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部表示，今已接獲駐菲律賓代表處通報，菲律賓已公告恢復我國種豬、豬精液、冷凍豬肉、內臟及豬皮輸銷該國。圖／聯合報系資料照
農業部表示，今已接獲駐菲律賓代表處通報，菲律賓已公告恢復我國種豬、豬精液、冷凍豬肉、內臟及豬皮輸銷該國。圖／聯合報系資料照

農業部動植物防疫檢疫署今晚指出，今已接獲駐菲律賓代表處通報，菲律賓已公告恢復我國種豬、豬精液、冷凍豬肉、內臟及豬皮輸銷該國，將於公告後15天的5月14日正式生效。此項進展為我國今年4月6日獲世界動物衛生組織（WOAH）認可恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫國，繼新加坡後恢復我國豬肉輸入的國家。

農業部強調，面對去年10月非洲豬瘟疫情挑戰，在我國跨部會、地方政府及與產官學界通力合作下，透過各項強化措施，成功將疫情圍堵於單一案例場，於1個月內達成清零目標，並依WOAH規範提送申請問卷，終於在4月6日重獲非疫國地位，讓我國恢復為亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟「三大豬病非疫國」。

農業部表示，為早日恢復輸出，防檢署早於去年12月疫情清零時，立即積極向菲律賓爭取盡速恢復我豬肉輸銷，今年2月21日向WOAH提送申請資料時也同步送菲國評估，而在4月6日我國獲WOAH認定恢復為非疫國後，立即於7日請駐菲律賓代表處協助通知，如今再獲菲國同意恢復。

農業部指出，我國生鮮豬肉自2023年獲菲律賓核准輸出，菲國原僅准許我國冷凍豬肉輸出，經我國積極爭取，再次於2024年11月派員來台實地查核，將我國原可出口6家業者中，增加核准其中4家生產的豬內臟及豬皮品項，種豬部分菲方則核准7家。在去年10月受非洲豬瘟案例影響暫停出口前，我國對菲豬肉及內臟輸出量累計已達475公噸。

市場 非洲 新加坡

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