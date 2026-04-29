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台馬三號北竿東引段海纜全斷 數發部：啟動微波備援並加速修復作業

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台馬三號海纜於我國馬祖東引約2.64公里處，再次發生芯線斷裂障礙，造成北竿－東引段海纜全斷。受影響的是連江縣四個鄉當中的東引鄉。圖／本報資料照片
台馬三號海纜於我國馬祖東引約2.64公里處，再次發生芯線斷裂障礙，造成北竿－東引段海纜全斷。受影響的是連江縣四個鄉當中的東引鄉。圖／本報資料照片

數位發展部晚間指出，今（29）日下午接獲中華電信通報，台馬三號海纜於我國馬祖東引約2.64公里處，再次發生芯線斷裂障礙，造成北竿－東引段海纜全斷。受影響的是連江縣四個鄉當中的東引鄉，人口約1500人，而連江縣的其他三個鄉 -南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉則不受影響。該公司已依標準作業程序進行訊務調度，確保東引通訊穩定。

數發部指出，今年3月30日中華電信通報，台馬三號海纜位於前述位置，發生部分芯線受損障礙。今又再次受損引發全斷。經該公司初步推估，故障原因疑似海象不佳，導致原擱淺船隻殘骸移動，造成海纜損毀。

數發部表示，為確保馬祖東引通訊穩定，數發部已於第一時間確認中華電信依標準作業程序開啟微波通訊備援，並將原本經由該海纜傳輸的語音通訊與網際網路服務移轉至微波通訊。目前馬祖東引地區的行動電話、語音及數據上網等通訊服務均維持正常，惟受天候影響，部分上網服務可能出現輕微延遲；另有線電視服務因無轉換設備導致無法使用微波通訊。數發部已要求中華電信積極協調海纜船進行修復，若海象條件許可，預計可於115年7月底修復。

馬祖 中華電信 數位發展部 海纜

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