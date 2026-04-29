改編赫曼・赫塞「流浪者之歌」 印度名導《然而，悉達多》登劇場

深耕苗栗、放眼國際的「EX-亞洲劇團」，將於5月2至3日假桃園展演中心推出編自文學大師赫曼・赫塞經典作品「流浪者之歌」的年度大戲《然而，悉達多》，作為劇團20周年旗艦製作。

劇團藝術總監、同時也是本劇導演江譚佳彥（Chongtham Jayanta Meetei）表示，這部作品具有非凡的生命意義。來自印度的江譚佳彥旅居臺灣並投入戲劇創作已屆20年，這段歲月與劇團成長的軌跡重疊，對他而言是一場「我是誰」的持續探問。植根於印度豐富的哲思與表演傳統， 江譚佳彥在臺灣的文化節奏中尋找對話的可能性。他試圖透過《然而，悉達多》這部作品、撥開國籍、族群與藝術身份的標籤，帶領觀眾走向「分類之前的空間」，去觸碰那最純粹的人類經驗本質。

《然而，悉達多》是EX-亞洲劇團第三度重新詮釋赫曼‧赫塞的經典之作，2018年《來自德米安的你》改編自「徬徨少年時」探討年少時的迷惘；2022年《荒野之狼》同名作品探討中年危機；今年以「流浪者之歌」佛陀故事為原型的角色，探尋人生的意義。

為體現小說中深邃的哲學思辨與充滿感性的敘事融為一體的特殊語感，特別匯集了青壯年獨具特色的演員們：極具魅力曾出走劇場十年又再度擁抱劇場的安原良飾演悉達多；曾踏上TED分享耕耘與推動魚池戲劇節的巫明如飾演葛瑪拉；出生於日本，在臺灣成長現為天照光創作體團長的齊藤伸一飾演父親與擺渡人；以及二位新生代的演員牛家軒飾演心智，林沐宏飾演喬文達。台印日共同交織出一道深刻的生命提問：在多元文化的交會處，創演者們如何回歸「本質」?

舞台亮點以「河流」隱喻去學習化的生命歷程，打破單一的美學框架，在觀眾席上搭建一條河道。舞台設計受小說中「河流」的啟發——那是一條沉默、恆常且容納一切身份的河流。導演強調，這不是一場關於「開悟」的教條展示，而是一段「去學習化」的過程。演出將融合印度傳統身體語彙與現代劇場節奏，並邀請來自印度的樂師Bhaskarjyoti Konwar擔任音樂設計與現場演唱。創造出一個讓兩者文化消融的實驗室，讓觀眾如悉達多般，在循環與矛盾的旅程中，照見內心的鏡子。

《然而，悉達多》不試圖提供標準答案，而是邀請觀眾一起「活出提問」在2026鐵玫瑰藝術節一同共渡這場心靈河流之旅。劇團表示：我們相信，儘管文化背景不同，但對於「我是誰」的誠實提問，將引發普世的深切共鳴。

《然而，悉達多》在桃園展演中心展演廳（桃園市桃園區中正路1188號）演出，時間為5/2 (六) 14:30，演後有劇場彩蛋之旅；5/3 (日) 14:30，演後有座談。