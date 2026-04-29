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馬太鞍溪堰塞湖救災英雄張森 獲全國模範勞工

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
為表達政府對勞工的重視，勞動部下午在台北晶華酒店舉辦「 115年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」，行政院院長卓榮泰（前排中）、勞動部長洪申翰（前排右六）等出席，表達對全國各行各業的勞工朋友致上最深的敬意與謝意。記者曾學仁／攝影
為表達政府對勞工的重視，勞動部下午在台北晶華酒店舉辦「 115年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」，行政院院長卓榮泰（前排中）、勞動部長洪申翰（前排右六）等出席，表達對全國各行各業的勞工朋友致上最深的敬意與謝意。記者曾學仁／攝影

勞動部今舉辦「115年全國模範勞工表揚典禮」，向61名為國家、社會經濟發展奉獻的本國、外籍勞工致上最高敬意。今年獲獎的全國模範勞工之中，農業部林保署花蓮分署技術士張森於去年馬太鞍溪堰塞湖救災肩負重大任務，勞動部長洪申翰致詞時特別提及他，感謝這位英雄多年來站在第一線守護台灣山林，現場響起掌聲，祝福因病不克出席的張森早日康復。

115年度獲獎的61位勞工，分別來自於國防及高科技產業、金融業、醫療照護事業、交通運輸、民生服務業、餐飲業、美髮設計師、托育及保姆人員、影劇攝影等職業勞工，還有為勞工發聲的工會領袖與會務人員，以及離鄉背井投入台灣產業界、社福或家庭的移工。

洪申翰表示，台灣近年整體經濟發展數字佳，屢創新高，這背後除代表交易額、出口量，更不該忽略的是各階層勞工的貢獻，沒有廣大勞工，就不會有台灣產業在國際上的亮眼成績、社會運作的穩定。他強調，勞動部會更努力，讓經濟成果更公平地分配給勞工，也會讓職場更友善，包容勞工的家庭照顧需求，降低照顧離職，未來也將大幅改善工作現場安全管理，讓辛苦工作的勞工一天忙碌後平安抵家門。

他特別提及獲獎者之一的張森，多年來堅守第一線，投入山難救援，去年的花蓮馬太鞍堰塞湖災害，張森肩負了林道路路線勘查的重要任務，突破重重坍方地形，抵達堰塞湖現場搜集關鍵資料，協助政府掌握情勢，也因此大幅降低了後續災害風險。

洪申翰說，當勞動部通知張森獲選全國模範勞工，卻得知他正因病治療，不克前來表揚典禮，他希望台下的大家為張森鼓掌，一起祝福他早日康復。他也預計在周末前往花蓮，親自將大家的掌聲與祝福、獎座帶給張森，願這名守護台灣山林的英雄、太魯閣的勇士能度過病痛。

農業部林保署花蓮分署技術士張森榮獲今年的全國模範勞工，因病不克出席表揚典禮。圖/勞動部提供
農業部林保署花蓮分署技術士張森榮獲今年的全國模範勞工，因病不克出席表揚典禮。圖/勞動部提供

「 115年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」下午舉行，行政院院長卓榮泰（前左）、勞動部部長洪申翰（前右）等出席，表達對全國各行各業的勞工朋友致上最深的敬意與謝意。記者曾學仁／攝影
「 115年五一勞動節全國模範勞工表揚典禮」下午舉行，行政院院長卓榮泰（前左）、勞動部部長洪申翰（前右）等出席，表達對全國各行各業的勞工朋友致上最深的敬意與謝意。記者曾學仁／攝影

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