憂標準倒退⋯護病比入法醫界提全年全班計算 護理界致衛福部長信件曝

衛福部長石崇良今天宣布，護病比年底前入法，將修正「醫療機構設置標準」納入。七大醫界團體提出，以「全年全班」平均方式計算，護理界擔憂，此舉是將現行「全日護病比」重新包裝，無法反應每個護理班別、每一位病人照顧現況。護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴晚間傳訊給衛福部長石崇良，盼護理界努力都能被看見，而非被年均數字掩蓋。

護理界致衛福部長信件全文如下：

首先，感謝部長今天明確宣示，將成立推動小組，並朝「三班護病比」納入《醫療機構設置標準》方向推動，預計年底前進行法制作業。護理全聯會對此表達肯定與支持。這代表護理人員長期承受的工作負荷，終於有機會從獎勵政策，走向制度化、法制化的基本保障。

但是，針對七大醫界團體今天對媒體發布的共同聲明，本會必須嚴正表達：支持三班護病比入法，不應只是口頭支持；更不能在支持入法的同時，又提出足以稀釋標準、模糊責任、延後落實的計算方式。

本會可以接受的是：

第一，三班護病比應依照衛福部現行公告並已實施獎勵的標準，直接修入《醫療機構設置標準》。

現行標準已經歷多次討論、資料填報、各層級醫院及相關團體研議後公告，包括醫學中心白班1:6、小夜1:9、大夜1:11；區域醫院白班1:7、小夜1:11、大夜1:13；地區醫院白班1:10、小夜1:13、大夜1:15。這套標準不是今天才提出，也不是沒有討論基礎，護理界絕不同意重新討論、重新拉低或重新包裝。

第二，本會可以接受合理緩衝期，但緩衝期必須是改革期，不是空窗期。

若政府能在總統就任滿兩年、5月20日前後明確公布三班護病比入法方向，並給予最長兩年緩衝期，以完備執行措施、健保支付、人力回補、監測機制與裁罰輔導配套，本會可以務實支持。但緩衝期不能變成醫院繼續拖延的保護傘，更不能讓護理人員繼續用超載與燃燒自己，替制度的不作為買單。

第三，七大醫界團體提出「全年全班」均值基準，本會無法接受。

請問所謂「全年全班」究竟如何計算？是把白班、小夜、大夜混在一起平均？還是把全年不同尖離峰、不同病房型態、不同醫院層級全部攤平？若三班護病比最後變成「全年平均護病比」的另一種包裝，那就不是三班護病比入法，而是把改革打回原點。七大醫界團體聲明中明確建議護病比以「全年全班」為均值基準，並要求納入疾病嚴重度與不可抗力短期人力波動等彈性處理，本會認為這些文字若未嚴格定義，將使制度失去可監督性與現場意義。

第四，所謂「不可抗力」必須嚴格定義，不能成為規避責任的通用理由。

疫情、天然災害、重大突發事件，當然可以有例外處理；但若將常態性缺工、排班管理不良、薪資待遇不足、留任措施不足，都包裝成「不可抗力」，那受害的仍然是病人安全與護理人員勞動安全。護理界不能接受用模糊文字削弱法制化的實質效果。

部長，護理全聯會支持政府推動三班護病比入法，也願意理性參與推動小組，協助讓制度可行、可執行、可落地。但本會也必須清楚表達：三班護病比入法的核心，是讓每一班、每一位病人、每一位護理人員，都能被制度看見，而不是被年度平均數字掩蓋。

我們期待衛福部堅守改革方向：

標準不倒退、計算不稀釋、緩衝不空轉、配套不拖延。這是護理界可以接受的底線，也是病人安全與醫療品質最基本的底線。不好意思，因為事關第一線護理人員長期等待的制度改革，本會必須把立場說清楚。也再次感謝部長願意承擔推動三班護病比入法的責任。