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無線電遭盜接3列車急停 台灣高鐵報警提告

中央社／ 台北29日電

高鐵行控中心4月5日突接獲維修部門手持無線電在台中路段發報告警，3列車緊急停車。高鐵說，試圖聯繫發訊者，未能得知原因，後續經清查設備無遺失，已於6日報案，並於24日提告。

台鐵高鐵透過文字說明，高鐵行控中心在4月5日晚間11時23分，突然收到維修部門所屬某手持無線電於台中路段發報告警（GA），造成3部營運列車依安全規定立即緊急停車，後續依安全作業SOP完成路線巡檢、確認安全無虞後，在晚間11時43分恢復正常營運。

台灣高鐵指出，行控中心第一時間試圖聯繫發訊者，卻未能獲得正確告警原因，且對話過程中該不明人士言詞諸多矛盾，隨即更直接關機規避追究。

台灣高鐵表示，公司當下即研判案情並不單純，立即全面清查手持無線電位置，因並未發現有遺失或異常，隨後在4月6日凌晨2時許，先向地方警局報案，隨後通報鐵路警察局與刑事警察局電偵大隊協助偵辦。

台灣高鐵強調，手持無線電是供人員在營運管制區工作通訊使用，部分機種設有發報告警功能，當持有者發現危害人員或行車安全情況，可第一時間優先與行控中心通話，系統會同步啟動發報告警、通知區域內列車駕駛依規定立即手動緊急停車，以確保安全。

不過，啟動告警需經特別驗證程序，台灣高鐵表示，即使高鐵內部人員，若非經專業訓練亦無法啟動告警，嫌犯如何能夠破解，諸多疑點均待深度釐清。

針對檢警積極偵辦「台灣高鐵手持無線電系統遭盜接案」，台灣高鐵除了表達感謝外，還提到鑒於此事攸關社會秩序維護及公共運輸安全，已於4月24日提出告訴，追究行為人法律責任，並對此等危害安全重大惡行表達最嚴厲譴責。

台灣高鐵呼籲，檢警秉持勿枉勿縱立場，徹底清查幕後是否涉及團夥犯罪並追究到底，以維護高鐵旅客及社會大眾安全；若有高鐵內部人員涉犯內外勾結，也將絕不寬貸。

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