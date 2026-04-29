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美製進口汽車價格仍高 消基會籲降關稅及貨物稅

中央社／ 台北29日電

根據「台美對等貿易協定」，美國製造的小客車進口關稅由原先的17.5%調降至零。消基會說，目前美製進口汽車的價格仍高，呼籲立即調降關稅及貨物稅。

消基會今天舉行記者會，指台美對等貿易協定（ART）2月已簽署，美國製造的小客車進口關稅由原先的17.5%調降至零，這項調整雖然讓消費者有機會以優惠的價格購買美製汽車，並增加購車選擇，但台灣汽車受多重稅賦影響，消費者購車負擔依然沉重，呼籲政府立即調降國內汽車關稅及貨物稅。

消基會調查台灣進口美製5種車款，並比較台灣、美國與韓國的車價，以Tesla Model 3不同配置的價格為例，台灣販售價格約為新台幣175萬至234萬元，美國售價約為3.7萬至5.5萬美元（新台幣118萬至176萬元）；而韓國的價格約為4199萬至5999萬韓元（約新台幣89萬至127萬元）。

消基會說，以同樣基礎車款相比，Tesla台灣售價比美國高48%，約差57萬元，與韓國相比高97%，約差86萬元；另外4種美製車款，台灣進口的車價比美國最高價差可達新台幣140萬元，比韓國最高價差達121萬元。

消基會希望政府把握關稅調降契機，全面檢討汽車稅制，改革多重課稅結構，避免稅賦過度累加；另將汽機車貨物稅降至與生活必需品（如冰箱）相同的13%，反映民生需求，保障消費者基本交通權益。

消基會建議，美國製進口車關稅將降至0%，台灣無產製的汽車零組件進口關稅也應同步降為0%，維持國產車競爭力；同時定期檢視汽車稅制對消費者負擔及產業競爭力的影響，必要時採取彈性調整，確保政策兼顧民生與產業永續發展。

美國 關稅 消基會

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