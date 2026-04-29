明全台濕涼！勞動節連假「多雲到晴」好天氣 下周另波鋒面挾雷雨來襲

明天受到鋒面、東北季風增強影響，各地都有降雨機會，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天中部以北慎防局部大雨，周五至周日勞動節連假期間，各地為多雲到晴的好天氣，但午後局部有雷陣雨，下周一再有另波鋒面通過，各地降雨機率再增加。

黃恩鴻說，明（30日）鋒面通過、東北季風增強，各地都有短暫陣雨發生機率，尤其中部以北要注意局部大雨，晚間降雨趨緩。

周五（5月1日）勞動節當天，各地回到多雲到晴的好天氣，僅花東、恆春半島有零星降雨，午後苗栗以南山區也有零星降雨。

周六（5月2日）花東、恆春半島有零星降雨，午後雨區擴大，大台北、宜花、其他山區有雷陣雨。

周日（5月3日）另波鋒面接近，各地為多雲到晴，午後大台北、宜花、其他山區有雷陣雨。此外，西南風增強，中南部有局部短暫陣雨或雷雨。

下周一、下周二（5月4、5日）鋒面通過，東北季風增強，加上華南雲雨區東移影響，水氣較多。周一中部以北有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有雷雨發生機率。

下周二北部、東半部、中南部山區有短暫陣雨，其他地區有零星降雨；下周三（5月6日）東北季風減弱，水氣減少，僅東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨。

溫度部分，黃恩鴻指出，受到鋒面及東北季風增強影響，明天高溫略降，白天北部高溫降至22度，中部、花東降到24至27度，南部較不受影響，高溫仍上看29、30度；低溫部分，中部以北及宜花約19至21度，南部、台東22至24度。

周五至周日恢復穩定的天氣，溫度也回升，高溫可達30度以上，低溫22至25度。下周一至周二受到鋒面影響，高溫再略降，北部、宜蘭略降至23、24度，中部、花蓮25至27度，南部、台東28至30度。