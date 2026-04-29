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為一張床吵翻？ 媽只挑2000元便宜床墊 苦主求救網狂勸：這個才好

聯合新聞網／ 綜合報導
許多過來人指出，長輩的脊椎與筋骨已習慣舊床的支撐度，換新床反而容易腰酸背痛。示意圖／Ingimage
許多過來人指出，長輩的脊椎與筋骨已習慣舊床的支撐度，換新床反而容易腰酸背痛。示意圖／Ingimage

人的一生有三分之一時間都在床上度過，挑選一張合適的床墊對健康至關重要。不過，近日有網友在發文抱怨，平時對吃穿用度都很講究的媽媽，唯獨對「床」的標準極低，堅持要睡一張僅要價2000元、翻身還會發出怪聲的傳統彈簧床。原PO不捨媽媽睡不好，卻因溝通不良而發生爭執，貼文一出，引發許多網友討論。

該名網友在Mobile01論壇上發文表示，家裡的經濟狀況並不差，媽媽平時對於吃喝用品也都會仔細挑選，唯獨對床墊的態度是「能睡就好」。媽媽硬是挑選了一張類似「學生套房」在用的2000元傳統彈簧床，不僅難睡，翻動時還會發出聲音。

原PO認為床是每天都要使用的東西，實在不懂為何媽媽不願意換一張好一點的床，無奈嘆道：「有人家裡媽媽也是這樣嗎？好難溝通喔……」

面對原PO的苦惱，底下留言卻幾乎「一面倒」地支持媽媽的選擇。許多過來人紛紛點破長輩的心聲，指出年紀大的人脊椎與筋骨不如年輕人柔軟，太軟或太新的床墊反而容易讓他們腰酸背痛。

有網友分享親身經歷：「傳統連結式彈簧床真的比較適合老人家，2千元的彈簧床有時比2萬元的獨立筒還好睡」、「老床墊的好處是已經順著你的體型凹陷，把身體整個托住就是舒適；換新床墊沒有支撐、沒有服貼，反而睡眠品質變糟」。也有人表示，自己的長輩甚至只睡木板床加薄墊，認為「舒適睡眠沒有公式，不是越貴越好，每個人的需求不同」。

此外，也有不少網友認為原PO管太多，建議「誰睡的誰拿主意」、「有一種好叫『子女覺得好』，其實長輩睡得習慣最重要」。若真的擔心床墊異音影響睡眠，可以試著帶媽媽去實體店面「盲測」試躺，讓專業銷售人員解說，或許更能讓長輩接受；但若媽媽依然堅持原有的床墊，子女也應給予尊重，避免因「過度關心」反而傷了家庭和氣。

床墊該選軟還是硬？本報系曾報導，物理治療師張晉瑋表示，長期睡過軟的床容易形成椎間盤突出，他建議選擇床墊時，注意彈簧可壓力撐托，既包覆又支撐，給予脊椎適切支撐。不過床墊並非愈硬愈好，張晉瑋指出若床的軟硬度分為1至10分，5至6分、中間偏硬的床墊對緩解人體疼痛跟增進睡眠品質都比較好。

另外，張晉瑋提醒選擇床墊最好親自試躺，可從稍微軟一點或硬度適中的床往偏硬的床試躺，當發現床的硬度無法讓脊椎服貼床面或開始感到不適，選前一個硬度的床，便是最適合自己的床。

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