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馬太鞍溪堰塞湖勘查有功 林保署技術士獲模範勞工

中央社／ 台北29日電

勞動部今天舉行模範勞工頒獎典禮，共有61人獲獎，其中農業部林保署花蓮分署技術士張森在花蓮馬太鞍溪堰塞湖肩負起林道路線勘查的重要任務，今天也獲得模範勞工殊榮。

勞動部今天在晶華酒店舉行模範勞工頒獎典禮，共有61人獲獎，分別來自國防及高科技產業、金融業、醫療照護事業、交通運輸等。

其中，長期投入山難搜救及山火撲救工作的張森不僅在111年獲得全國搜救有功人員肯定，今天也獲得模範勞工，但卻因病尚須治療，無法親自來到現場。

勞動部長洪申翰表示，多年來，張森堅守第一線，投入無數次山難救援行動，去年的馬太鞍溪事件，張森也肩負起林道路線勘查的重要任務，突破重重坍方地形，成功抵達堰塞湖現場，蒐集關鍵地形資料，協助政府掌握情勢、即時做出有效的因應來大幅降低後續的災害風險。

洪申翰也表示，因為了解張森無法出席今天頒獎的遺憾，將會親自前往花蓮，把大家今天的掌聲與祝福帶給他。

今年獲獎勞工中，有10人為移工。其中，來自泰國的楊國俊（PHATTHARA EK PRADIT）在台灣已經服務13年，不僅考取堆高機操作技術士證照，也熱心幫助新進移工適應工作與生活，在天災期間主動投入樹木倒塌復原及物資發放工作，展現高度的公民意識與社會責任感。

洪申翰表示，台灣總體發展的經濟數字不錯，屢創新高，但在這些數字背後，除了交易額跟出口數字增加以外，更不該忽略的是各階層勞工的貢獻，沒有勞工的素質和貢獻，就不會有產業在國際上的亮麗成績，更不會有社會運作的穩定，這是必須要不斷提醒社會的。

勞動部表示，今年獲獎的模範勞工將於明天由洪申翰陪同至總統府晉見總統賴清德，除了對於今年模範勞工表達最高敬意，也對全國各行各業勞工致上最深敬意。

林保署 花蓮 農業部 馬太鞍溪 堰塞湖 洪申翰 勞動部

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